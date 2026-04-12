「計画はある！」――ディエゴ・シメオネ監督は、バルセロナとのチャンピオンズリーグ決勝を前にアトレティコ・マドリードの先発を10人入れ替えた采配を擁護した。

セビージャに2-1で敗れた後も、シメオネ監督は強気の姿勢を崩さなかった。バルサとのホーム戦を控え、主力ではなくアカデミーや控え選手を起用し、コンディションを優先した。欧州を優先した結果かと問われると、「決定力の問題だ」と語った。 我々には計画がある。うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあるが、私はその計画から揺らぐことはない。私には計画があるのだ。」