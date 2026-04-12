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「計画はある！」――ディエゴ・シメオネ監督は、バルセロナとのチャンピオンズリーグ決勝を前にアトレティコ・マドリードの先発を10人入れ替えた采配を擁護した。
欧州を見据えた戦略的な賭け
セビージャに2-1で敗れた後も、シメオネ監督は強気の姿勢を崩さなかった。バルサとのホーム戦を控え、主力ではなくアカデミーや控え選手を起用し、コンディションを優先した。欧州を優先した結果かと問われると、「決定力の問題だ」と語った。 我々には計画がある。うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあるが、私はその計画から揺らぐことはない。私には計画があるのだ。」
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次世代を信頼する
ベテランの経験は不足していたが、シメオネ監督はプレッシャーに立ち向かったデビュー組と若手のパフォーマンスに勇気づけられた。「年齢は関係ない。試合を読み解ける選手もいれば、そうでない選手もいる。我々はよく戦った。 「ボールを保持しすぎたのは残念だ。もっと直接的なプレーを望んでいた。同点に追いつくチャンスはあった。選手たちの戦いぶりには満足している。チャンスはいつ訪れるか分からない。常に準備が必要だ」
セビリアでの逆境への対応
メンバーを入れ替えたチームは立ち上がりに失点し、セビージャにリードを許した。それでもビハインドを背負っても粘り強く戦い抜いた姿は、若い選手たちにも「チョリズモ」の精神が根付いていることを示した。シメオネ監督は「1-0のビハインドで不利になる可能性もあったが、そうはならなかった」と語った。 「選手たちはすぐに立ち直り、素晴らしい戦いぶりを見せてくれた。それが私を幸せにしてくれる」
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注目はメトロポリターノへ
セビージャ戦を終え、注目はメトロポリターノでのバルセロナとの第2戦に移った。アトレティコは2勝0敗でリードを守る。 大幅な輪番制を採用したため、アントワーヌ・グリーズマンやコケは万全の状態で欧州決戦に臨める。シメオネ監督は、困難な状況で存在感を示したアメイダら若手を称賛。「彼は非常にタフだ。特別な言葉は不要。この試合が何を意味するか、彼は理解している」と語った。