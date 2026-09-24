ジネディーヌ・ジダンが正式に国際舞台へ戻ってきた。今回はピッチではなく、テクニカルエリアに立つ。トルコとのネーションズリーグの一戦でフランスを率いる準備を進める中、元レアル・マドリー指揮官のジダンは、この瞬間が30年以上前のフランス代表デビューと同じくらい重要に感じるかと問われた。ジダンは木曜、トルコで行われるネーションズリーグの試合を前に笑顔でこう語った。「もしかすると、それ以上かもしれない。フランス代表のトップに立っていることに、とてつもない感情を覚えている」

この就任は、14年間にわたって指揮を執り、2018年には同国をワールドカップ優勝へ導いたディディエ・デシャン体制という長い時代の終わりを意味する。ジダンの就任は、長年抱いてきた夢の実現であり、フランスを象徴する人物の1人が再びその輪の中へ戻ってきたことを意味する。1998年のワールドカップ決勝で2得点を挙げたことで、その伝説的な地位は確固たるものとなった。そして今、かつてのチームメートが世界の舞台で築いた高い基準を維持する役目を託されている。