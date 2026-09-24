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「計り知れない感情を覚えている」。フランス代表での初采配を前に、ジネディーヌ・ジダンが沈黙を破る
レ・ブルーの新時代
ジネディーヌ・ジダンが正式に国際舞台へ戻ってきた。今回はピッチではなく、テクニカルエリアに立つ。トルコとのネーションズリーグの一戦でフランスを率いる準備を進める中、元レアル・マドリー指揮官のジダンは、この瞬間が30年以上前のフランス代表デビューと同じくらい重要に感じるかと問われた。ジダンは木曜、トルコで行われるネーションズリーグの試合を前に笑顔でこう語った。「もしかすると、それ以上かもしれない。フランス代表のトップに立っていることに、とてつもない感情を覚えている」
この就任は、14年間にわたって指揮を執り、2018年には同国をワールドカップ優勝へ導いたディディエ・デシャン体制という長い時代の終わりを意味する。ジダンの就任は、長年抱いてきた夢の実現であり、フランスを象徴する人物の1人が再びその輪の中へ戻ってきたことを意味する。1998年のワールドカップ決勝で2得点を挙げたことで、その伝説的な地位は確固たるものとなった。そして今、かつてのチームメートが世界の舞台で築いた高い基準を維持する役目を託されている。
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期待とリーダーシップ
レアル・マドリーを率いて前人未到のチャンピオンズリーグ3連覇を成し遂げるなど、クラブレベルで前例のない成功を収めてきたジダンは、フランス国民が即座の結果を期待していることを十分に理解している。代表監督へと転身した今も、その一挙手一投足には変わらず大きな注目が集まっている。ジダンは「これは新しい挑戦だ。私が監督を引き継ぐことになり、人々がそのことを話題にしている」と語り、「それは当然のことだ」と続けた。就任を巡る騒がしさが大きい中でも、ジダンは目の前の任務に集中している。
キリアン・エムバペは試合前日の記者会見を欠席したものの、キャプテンとしてピッチ上でチームを率いる見込みだ。代わってMFアドリアン・ラビオが指揮官とともに会見に出席したことで、このスーパースターFWの出場可否に疑問の声が上がった。しかし、ジダンはチームの攻撃をけん引するエースを巡る懸念を素早く否定した。ジダンは「必要なのは選手1人と監督が出席することだ」と述べ、「（エムバペは）問題ない。彼は明日の試合に出場できる状態になる」と語った。
代表メンバーに新たな顔ぶれ
ジダンは早くも自身の色をこのメンバーに反映させ、トップチームに6人の新戦力を加えた。メンバーには、マンチェスター・ユナイテッドのDFレニー・ヨロやリヴァプールのジェレミー・ジャケといった将来有望な若手が含まれている。その他のデビュー候補としては、エステバン・ルポール、ルカ・ダ・クーニャ、アンディ・ディウフ、そしてGKギヨーム・レストがいる。こうした若さと経験の融合は、多忙なUEFAネーションズリーグの日程を戦う代表チームの将来に向けたジダンの構想の中核となっている。
指揮官は、初回のトレーニングで新たな顔ぶれのグループがうまく溶け込んでいることに満足感を示した。「ここまで見てきたものには満足している。フランス代表の扉は誰にでも開かれている」と54歳のジダンは語った。「良いスカッドがそろっている。ベテランもいれば、新顔もいる」
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サッカーに焦点を当てて
ラビオは、ジダンのような存在感を持つ人物がいることで、実際には選手たちにかかるプレッシャーがいくらか和らいでいると指摘した。『ジズー』の圧倒的な重みゆえに、メディアの視線はロッカールームよりもベンチに向けられることが多い。「彼のオーラによって、多くの注目が集まる」とラビオは語った。「ある意味では、選手たちより監督に注目が集まるのは良いことだ。選手たちは少し落ち着けるからね」
華々しい歓迎や復帰をめぐるロマンがある一方で、ジダンは本質的には現実主義者でもある。彼は、指導者としてのレガシーが選手時代の評判ではなく、勝利によって定義されることを理解している。トゥルキエ遠征後、フランスはベルギー戦やイタリア戦を含む厳しい連戦に臨む。「物事はあるがままに受け入れなければならない。だが、私はそのためにここにいるわけではない」とジダンは話した。「試合に勝つことこそ、私が最も重視していることだ」
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