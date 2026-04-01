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「計り知れない悲しみ」――ジャンルイジ・ドンナルンマ、イタリア代表のワールドカップ予選敗退を受け、涙を流したことを認める
PK戦の敗北に胸を痛めるキャプテン
イタリア代表が国際舞台で再び屈辱的な敗北を喫したことを受け、ドンナルンマが沈黙を破った。 アズーリはボスニア・ヘルツェゴビナ相手に、衝撃的な1-1の引き分けに続き、PK戦4-1で敗北を喫した。火曜日の夜、試合終了のホイッスルが鳴った直後、パリ・サンジェルマンのゴールキーパーはメディアの取材に応じることができなかった。イタリアサッカー連盟が、ミックスゾーンやプレスルームでの選手への取材を厳しく制限していたためだ。翌日、27歳の彼はソーシャルメディアを通じて、この衝撃的な結果に対する自身の感情を赤裸々に吐露した。
悲しみに暮れる国民の痛みを分かち合う
驚くべきことに、これまで一度もワールドカップに出場したことのないこのキャプテンは、フォロワーに向けて非常に個人的なメッセージを綴った。彼は、またしても主要大会への出場を逃した痛みが、国民全体が背負う共通の重荷であることを認めた。自身の感情の背景を詳しく明かしながら、ドンナルンマは次のように述べた。「昨夜、試合が終わった後、私は泣いた。イタリアを本来あるべき場所へ導けなかったという失望から、私は泣いた。 私がキャプテンを務めることを誇りに思う『アズーリ』の仲間たちと共に感じる、この計り知れない悲しみのために泣いた。そして今この瞬間、代表チームのファンの皆さんも、同じように感じていると知っているからだ。」
敗北の残骸の中から勇気を見出す
圧倒的な敗北にもかかわらず、ゴールキーパーは、自分と代表チームの仲間たちが、いずれ前へ進む力を見つけなければならないと主張した。落胆したサポーターを鼓舞しようと、彼はこう付け加えた。「言葉はもう役に立たない、それは事実だ。しかし、私の心の中に強く感じていることが一つあり、それを皆さんと共有したい。 「これほど大きな失望を経験した後、私たちは再び、新たなページをめくる勇気を見つけなければならない。そのためには、多くの力と情熱、そして信念が必要だ。常に信じ続けることこそが、前進するための原動力となる。なぜなら、人生は、自分を惜しまずすべてを捧げる者たちに報いる方法を知っているからだ。そして、そこから私たちは始めなければならない。共に。もう一度。イタリアを、本来あるべき場所へと連れ戻すために。」
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ドンナルンマの今後はどうなるのか？
27歳の彼は今、クラブサッカーに再び集中しなければならない。マンチェスター・シティは、シーズン終盤に厳しい戦いを強いられているからだ。 同クラブはすでにレアル・マドリードに敗れてチャンピオンズリーグから敗退しており、主要タイトル獲得のチャンスを逃す恐れがある。プレミアリーグの優勝争いも極めて厳しい状況だ。現在、アーセナルが31試合で勝ち点70を挙げて首位に立っており、シティは30試合で勝ち点61と9ポイント差をつけられている。 しかし、マンチェスター・シティは今シーズンすでにタイトルを獲得しており、3月22日にはアーセナルを2-0で下してカラバオ・カップを制している。ドンナルンマとチームメイトたちは、4月4日にリーグ王者のリヴァプールをホームに迎えるFAカップの試合でも、優勝への望みを繋ぎたいと考えている。