「計り知れない悲しみ」――ジャンルイジ・ドンナルンマ、イタリア代表のワールドカップ予選敗退を受け、涙を流したことを認める

圧倒的な敗北にもかかわらず、ゴールキーパーは、自分と代表チームの仲間たちが、いずれ前へ進む力を見つけなければならないと主張した。落胆したサポーターを鼓舞しようと、彼はこう付け加えた。「言葉はもう役に立たない、それは事実だ。しかし、私の心の中に強く感じていることが一つあり、それを皆さんと共有したい。 「これほど大きな失望を経験した後、私たちは再び、新たなページをめくる勇気を見つけなければならない。そのためには、多くの力と情熱、そして信念が必要だ。常に信じ続けることこそが、前進するための原動力となる。なぜなら、人生は、自分を惜しまずすべてを捧げる者たちに報いる方法を知っているからだ。そして、そこから私たちは始めなければならない。共に。もう一度。イタリアを、本来あるべき場所へと連れ戻すために。」