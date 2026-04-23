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「言葉にできないほどつらい」――シーズン絶望の重傷を負ったラミン・ヤマルが、バルセロナファンに心からのメッセージを送った。
10代のスーパースターに降りかかった悲劇
バルセロナは木曜日、FWヤマルがセルタ・ビーゴ戦でPKを決めた直後に左ハムストリングを重傷と発表した。今季絶望となり、サッカー界に衝撃が走っている。
ヤマルはSNSでファンに直接メッセージを送り、落胆を明かした。ラ・マシア育ちの彼は今年絶好調だったが、タイトル争いの佳境での負傷は、回復を始めたばかりの10代選手に大きな精神的打撃となっている。
ヤマルが心温まるインスタグラムを投稿
怪我について沈黙を破り、ヤマルは自身の公式インスタグラムに心打つメッセージを投稿した。彼はこう書き始めた。「この怪我で、一番ピッチに立ちたかったこの瞬間にプレーできない。その辛さは言葉にできない。チームメイトと共に戦えず、チームが必要とする時に力になれないことが本当に辛い。しかし、私は彼らを信じているし、彼らが試合ごとに全力を尽くしてくれると確信している。」
スタンドからバルセロナを応援する
ラ・リーガ2連覇を狙うバルセロナにとって、ヤマルの不在は痛手だ。しかし彼はスタンドから声を届ける。「たとえ外でも、チームの一員として応援し、励ます」とファンに約束した。
フリック監督の攻撃陣には大きな損失であり、2位レアル・マドリードとの「エル・クラシコ」を控えるチームにとって痛手だ。クラブは創造性の要を失いながら勢いを保たねばならず、ヤマルも2026年W杯に向けたスペイン代表での完全復活へ時間との戦いを強いられている。
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より高いリターンを目指して
状況は深刻だが、ヤマルは力強く前向きに声明を締めくくった。彼は2026-27シーズンにカンプ・ノウへ復帰すると宣言。「これは終わりではない。ただの休憩だ。もっと強くなって戻る。来シーズンはさらに良くなる。メッセージありがとう。ヴィスカ・エル・バルサ」と約束した。
回復には時間がかかり、2026年W杯出場も不透明だが、当面はリハビリに集中する。ファンは、この「一時停止」が彼の更なる飛躍につながることを信じ、復帰を待つ。