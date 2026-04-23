「言葉にできないほどつらい」――シーズン絶望の重傷を負ったラミン・ヤマルが、バルセロナファンに心からのメッセージを送った。

バルセロナは木曜日、FWヤマルがセルタ・ビーゴ戦でPKを決めた直後に左ハムストリングを重傷と発表した。今季絶望となり、サッカー界に衝撃が走っている。

ヤマルはSNSでファンに直接メッセージを送り、落胆を明かした。ラ・マシア育ちの彼は今年絶好調だったが、タイトル争いの佳境での負傷は、回復を始めたばかりの10代選手に大きな精神的打撃となっている。