「言葉では彼の素晴らしさを語り尽くせない」――ルイス・スアレスが、2026年W杯でアルゼンチンを盛り上げたインテル・マイアミのチームメイト、リオネル・メッシに敬意を表した。

スアレスは、大会序盤で圧巻の活躍を見せたメッシを誇りに思うと語った。メッシはオーストリア戦で2得点を挙げ、国際サッカー界での地位をさらに確固たるものにした。

この2得点で通算18ゴールとし、元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼを2ゴール差で上回った。スアレスは「代表でもクラブでも圧倒的な存在感を示すメッシの影響力は言葉では表現できない」と語った。