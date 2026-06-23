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「言葉では彼の素晴らしさを語り尽くせない」――ルイス・スアレスが、2026年W杯でアルゼンチンを盛り上げたインテル・マイアミのチームメイト、リオネル・メッシに敬意を表した。
スアレスが歴史的な偉業を祝う
スアレスは、大会序盤で圧巻の活躍を見せたメッシを誇りに思うと語った。メッシはオーストリア戦で2得点を挙げ、国際サッカー界での地位をさらに確固たるものにした。
この2得点で通算18ゴールとし、元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼを2ゴール差で上回った。スアレスは「代表でもクラブでも圧倒的な存在感を示すメッシの影響力は言葉では表現できない」と語った。
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観ていて本当に楽しい
スアレスは、歴史的な記録と同じくらいメッシの幸せが大切だと語った。「選手としても観客としても、彼を言葉で表現するのは難しい。友人として、彼が幸せでワールドカップを楽しんでいる姿ほど素晴らしいものはない」
この活躍は、アルジェリアを3-0で下した開幕戦でのハットトリックに続くもの。スアレスは続けた。「彼のプレーを見るのは喜びだ。彼が幸せで、代表と共にワールドカップを楽しみ、支えてくれる人に囲まれている姿は何にも代えがたい。」
チームがメッシを中心に団結する
アルジェリア戦で得点後に涙を流したメッシ。その背景には、病気に苦しむ父ホルヘ氏を支える家族の状況があった。ディフェンダーのリサンドロ・マルティネスは「私たちは常に彼を支える」と語った。
「今は彼を落ち込ませず、この瞬間を楽しんでほしい」と語り、チーム一丸となって支えている。マルティネスは「メッシは唯一無二の存在で、比較する相手などいない」と強調した。 言葉は要らない。彼がここにいて、アルゼンチン人であることに大きな喜びを感じる。感謝し、彼のプレーを楽しもう」
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ゴールデンブーツと優勝への夢
アルゼンチンはすでにグループ首位を確保し、最終戦でヨルダンと対戦する。2022年に優勝したメッシは、2大会連続制覇を狙う。世界中のファンは、彼が勢いを保ち、ノックアウトステージでアルゼンチンを再び勝利に導くか注目している。