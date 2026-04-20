「言葉が出ない」。エディ・ハウ監督の解任話が流れる中、マイケル・オーウェンは困惑。ニューカッスルにジョゼ・モウリーニョ起用という大きな賭けは避けるよう警告した。

英国カジノブランドを紹介する主要プラットフォーム「Casino.org」のアンバサダー、オーウェンはGOALの取材に答えた。ニューカッスルのベンチには最適な人物がおり、退任説は意外だと語る。「チームが苦戦しているのは理解している。ファンがフラストレーションを溜めているのも分かる。

だが、彼が近年で最も成功した監督であることは確かだ。何年も待たされた末にタイトルをもたらし、チャンピオンズリーグ出場も果たした。予算上限という馬鹿げたルールで手は縛られている。

実績があり、トロフィーを勝ち取り、クラブを久方ぶりの成功に導いた指導者はそういない。今季が完璧でないとしても、大惨事ではない。 惨事が見たいならトッテナムを見ろ。彼らはどこの星から来たんだ？

もし彼を手放せば、マンチェスター・ユナイテッドやチェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティが彼を迎えるだろう。ニューカッスルのファンは「彼を追い出したのは間違いだった」と後悔するはずだ。

もちろん、すべてのニューカッスル・ファンがそう考えているわけではない。それでも、このような話が上がるのは信じられない。継続性と忠誠心を重視すべきだ。ニューカッスルにはプレミアリーグ屈指の監督がいる。本当に、本当に慎重になるべきだ。 もし彼を解任するなら、来シーズンのニューカッスルには一切同情しない。」