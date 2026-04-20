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「言葉が出ない」。エディ・ハウ監督の解任話が流れる中、マイケル・オーウェンは困惑。ニューカッスルにジョゼ・モウリーニョ起用という大きな賭けは避けるよう警告した。
ニューカッスルでのハウ：主要タイトル獲得と下位圏への転落
ポルトガル人監督モウリーニョ（63）は現在、母国でベンフィカを率いているが、長期残留については明言を避けている。彼は常に魅力的なオファーに門戸を開いており、イングランドではチェルシーを2度率いてトップリーグを3度制した。
現時点ではニューカッスルに空席はないが、状況は急変する可能性がある。ハウは4年半で226試合を指揮し、2025年のカラバオ・カップ制覇で70年ぶりの国内タイトルをもたらした。
今季は14位にとどまり、ヨーロッパ大会出場も危ぶまれる。不振の責任を問う声も出始めた。
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なぜハウとの別れがニューカッスルにとって誤りなのか
英国カジノブランドを紹介する主要プラットフォーム「Casino.org」のアンバサダー、オーウェンはGOALの取材に答えた。ニューカッスルのベンチには最適な人物がおり、退任説は意外だと語る。「チームが苦戦しているのは理解している。ファンがフラストレーションを溜めているのも分かる。
だが、彼が近年で最も成功した監督であることは確かだ。何年も待たされた末にタイトルをもたらし、チャンピオンズリーグ出場も果たした。予算上限という馬鹿げたルールで手は縛られている。
実績があり、トロフィーを勝ち取り、クラブを久方ぶりの成功に導いた指導者はそういない。今季が完璧でないとしても、大惨事ではない。 惨事が見たいならトッテナムを見ろ。彼らはどこの星から来たんだ？
もし彼を手放せば、マンチェスター・ユナイテッドやチェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティが彼を迎えるだろう。ニューカッスルのファンは「彼を追い出したのは間違いだった」と後悔するはずだ。
もちろん、すべてのニューカッスル・ファンがそう考えているわけではない。それでも、このような話が上がるのは信じられない。継続性と忠誠心を重視すべきだ。ニューカッスルにはプレミアリーグ屈指の監督がいる。本当に、本当に慎重になるべきだ。 もし彼を解任するなら、来シーズンのニューカッスルには一切同情しない。」
次はモウリーニョか？ 衝撃的な噂に対するオーウェンの見解
モウリーニョ監督との噂を問われた元ニューカッスルのストライカー、オーウェンはこう語った。「またあの古い噂か。僕は断然、エディ・ハウの方がいい。彼はすでに現場にいて、地域も選手もよく知っている。若くて情熱的な素晴らしい監督だ。そんな彼をモウリーニョと交換するなんて、言葉も出ないよ。」
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明るい未来へ突き進むニューカッスル
多くのマグパイズ（ニューカッスル）のサポーターも同様の思いを抱いているだろう。ハウ監督には、彼らしくない不振を乗り切るだけの十分な信頼が蓄積されているからだ。しかし、サッカーは結果がすべてであり、48歳の彼はこの世界にいる時間が十分に長いため、期待に応えなければならないことを理解しているはずだ。
モウリーニョはセント・ジェームズ・パークの指揮官の座に飛びつき、独自のマネジメントを英国に再導入するかもしれない。だが彼はもはやかつてほど「スペシャル」ではなく、ニューカッスルが明るい未来を築くには高リスクな賭けは許されない。