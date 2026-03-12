順位表は時に嘘をつく、とユージン・ポランスキーも承知している。ボルシア・メンヒェングラートバッハは12位と、一見安泰に見えるが、実際には、金曜（20時30分/Sky）のFCザンクトパウリとの最下位争いに向けて、ニーダーライン地方ではすでに警鐘が鳴らされている。 ボルシアは、降格圏のキークキッカーズとわずか1ポイント差であるため、ポランスキー監督も「これから、我々がポイントを獲得しなければならない試合が続く」と語っている。
「言い訳はもう通用しない」：グラッドバッハで警鐘が鳴る
数週間、ボルシアは平凡なパフォーマンスにもかかわらず、降格圏を免れているが、クラブ史上3度目の降格への懸念が高まっている。その懸念は、ファン組織がザンクト・パウリ戦前にメッセージを送ったほどである。「順位表を見ると、ホームでの勝利だけが重要であることがわかる。今、非常に重要な段階が始まっている。もはや言い訳は通用しない」と、FPMGサポーターズクラブは発表した。
実際、グラッドバッハには、よく引用される「真実の週」が待ち構えています。次の対戦相手は、ザンクト・パウリ、ケルン、ハイデンハイム、ライプツィヒ、マインツです。 前半戦では、この5チームに対して13ポイントを獲得し、失点はわずか1点だった。この成績を再現できれば、グラードバッハ、そしてポランスキーも安泰となるだろう。好調なスタートを切ったVfLの監督は、最近のリーグの強豪チームとの試合では平均1.09ポイントしか獲得できておらず、前任者のヘラルド・セオアネ（1.13）を下回っている。
17歳の選手が助けとなるだろう。攻撃的選手であるワエル・モヒヤは、最近ミュンヘン（1対4）で得点を挙げたが、ブンデスリーガでの初得点を挙げた選手の中で、彼より若いのはユスファ・ムココとフロリアン・ヴィルツだけである。「バイエルン戦で初得点を挙げるよりも悪いことはあるだろう。この少年にとっては、この出来事は永遠に心に残るだろう。私はそれを非常に嬉しく思う」とポランスキーは語った。
Getty Images Sport
グラートバッハは、フラッドライトの下で、かつてセント・パウリに敗れたことがある。
セント・パウリ戦では、創造力豊かなモイハが再び先発に復帰する可能性があることを、ポランスキーはほのめかした。「問題は、我々がこれをどう扱うか、そしてワエルがこれをどう扱うかだ。最良の場合、彼は次のホームゲームに向けてこの勢いを維持するだろう」と彼は語った。 ボルシアは、降格争いにおいて10代の選手たちを起用した経験が良好だった。2011年に前回、このような深刻な状況に陥ったとき、18歳のゴールキーパー、マルク＝アンドレ・テル・ステゲンがデビューを果たした。
一方、グラードバッハは、ザンクト・パウリとのナイトゲームでは悪い経験をしている。12月初旬、カップ戦1回戦で1対2で敗戦した。今回は、この結果がさらに劇的な結果をもたらすことになるだろう。