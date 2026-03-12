数週間、ボルシアは平凡なパフォーマンスにもかかわらず、降格圏を免れているが、クラブ史上3度目の降格への懸念が高まっている。その懸念は、ファン組織がザンクト・パウリ戦前にメッセージを送ったほどである。「順位表を見ると、ホームでの勝利だけが重要であることがわかる。今、非常に重要な段階が始まっている。もはや言い訳は通用しない」と、FPMGサポーターズクラブは発表した。

実際、グラッドバッハには、よく引用される「真実の週」が待ち構えています。次の対戦相手は、ザンクト・パウリ、ケルン、ハイデンハイム、ライプツィヒ、マインツです。 前半戦では、この5チームに対して13ポイントを獲得し、失点はわずか1点だった。この成績を再現できれば、グラードバッハ、そしてポランスキーも安泰となるだろう。好調なスタートを切ったVfLの監督は、最近のリーグの強豪チームとの試合では平均1.09ポイントしか獲得できておらず、前任者のヘラルド・セオアネ（1.13）を下回っている。

17歳の選手が助けとなるだろう。攻撃的選手であるワエル・モヒヤは、最近ミュンヘン（1対4）で得点を挙げたが、ブンデスリーガでの初得点を挙げた選手の中で、彼より若いのはユスファ・ムココとフロリアン・ヴィルツだけである。「バイエルン戦で初得点を挙げるよりも悪いことはあるだろう。この少年にとっては、この出来事は永遠に心に残るだろう。私はそれを非常に嬉しく思う」とポランスキーは語った。