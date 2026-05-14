解説：MLSシンシナティ戦の劇的勝利で、なぜリオネル・メッシのインテル・マイアミでのハットトリックが取り消されたのか

水曜日の夜、8得点が生まれた試合でアルゼンチンの名手は先制点を挙げ、2-1と逆転されたチームを再逆転へ導いた。 試合は5－3でマイアミが勝利。メッシはマテオ・シルヴェッティへのアシストを記録し、89分には守備の混乱に乗じて3点目を決めてハットトリックを達成した。この大量得点の勝利でヘロンズは13試合で勝ち点25とし、イースタン・カンファレンス2位に浮上した。