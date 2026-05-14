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解説：MLSシンシナティ戦の劇的勝利で、なぜリオネル・メッシのインテル・マイアミでのハットトリックが取り消されたのか
オハイオでの勝負強さ
水曜日の夜、8得点が生まれた試合でアルゼンチンの名手は先制点を挙げ、2-1と逆転されたチームを再逆転へ導いた。 試合は5－3でマイアミが勝利。メッシはマテオ・シルヴェッティへのアシストを記録し、89分には守備の混乱に乗じて3点目を決めてハットトリックを達成した。この大量得点の勝利でヘロンズは13試合で勝ち点25とし、イースタン・カンファレンス2位に浮上した。
公式決定により記録が明確化された
試合終了後、MLSは公式サイトで公式記録を訂正し、メッシのハットトリックを取り消した。89分のゴールは、シンシナティGKロマン・チェレンターノのオウンゴールだと判断された。ボールはポストに跳ね返り、チェレンターノが触れるまでゴールラインを越えておらず、結果的に自陣に吸い込まれたという。
驚くべき統計
この判定でメッシの公式戦ハットトリックは60回で停止し、通算66回のライバル・ロナウドに6回差をつけられた。それでもベテランFWの勢いは衰えず、2026年MLSでは12試合で11ゴール4アシストをマークしている。 アルゼンチン代表が今夏のワールドカップ連覇を目指す中、メッシの通算成績は公式戦1153試合で909ゴール411アシストとなっている。
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優勝争いが激化
マイアミがイースタン・カンファレンス2位に浮上し、2ポイント差で1試合未消化の首位ナッシュビルへの圧力が高まっている。連勝中のヘロンズは粘り強さを見せるが、堅守ナッシュビルを破るには得点を量産する必要がある。シーズン中盤の国際ブレークを控え、メッシは好調を維持し、夏のアルゼンチン代表合流に備える。