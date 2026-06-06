【解説】FIFAの異例なルール変更で、ワールドカップでは全選手が試合前のセレモニーと国歌斉唱に参加している。

組織のトップは、この変更を「個々の先発より集団参加を重視する近代化の一歩」と擁護した。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長はInstagramでこう説明した。「FIFAワールドカップが進化するにつれ、私たちは試合の体験を革新し続けている。2026年の試合前セレモニーも例外ではない。

国歌斉唱では全選手と審判がセンターサークルで向かい合い、チームとスタジアム全員が一体となる瞬間を創出します。

さらに、360度式典を導入し、国旗バナーやピッチ上の演出でどの席からも没入感を楽しめるようにします。選手入場アーチや手持ち旗などの新要素で期待感を高め、選定試合ではさらに充実した演出を行います。

FIFAワールドカップは選手もファンも全員が主役です。新しいセレモニーはその精神を体現します。」