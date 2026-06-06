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【解説】FIFAの異例なルール変更で、ワールドカップでは全選手が試合前のセレモニーと国歌斉唱に参加している。
運営組織が試合前の儀式を変更した
従来、国歌斉唱では先発11選手がベンチ向きに整列していました。しかし北米開催の今大会では、先発と控え全員がセンターサークルに集合します。この変更は、スタジアムでの国際試合の観戦体験を根本から変える新セレモニーの核です。
- AFP
インファンティーノ氏が団結へのビジョンを提示
組織のトップは、この変更を「個々の先発より集団参加を重視する近代化の一歩」と擁護した。
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長はInstagramでこう説明した。「FIFAワールドカップが進化するにつれ、私たちは試合の体験を革新し続けている。2026年の試合前セレモニーも例外ではない。
国歌斉唱では全選手と審判がセンターサークルで向かい合い、チームとスタジアム全員が一体となる瞬間を創出します。
さらに、360度式典を導入し、国旗バナーやピッチ上の演出でどの席からも没入感を楽しめるようにします。選手入場アーチや手持ち旗などの新要素で期待感を高め、選定試合ではさらに充実した演出を行います。
FIFAワールドカップは選手もファンも全員が主役です。新しいセレモニーはその精神を体現します。」
新しい没入型スタジアム体験
刷新された演出では、ピッチの両端で巨大な国旗が同時に翻る「360度コンセプト」が導入される。大規模な視覚演出が加わっても、伝統的な儀式は維持される。先発選手は従来通り握手を交わし、音楽が終わるとすぐに両キャプテンがコイントスを行う。主催者は、こうした多層的な演出でピッチを観客とテレビ視聴者が共有する包摂的な舞台にしようとしている。
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開幕戦で技術革新が初披露される
改訂された式典ガイドラインは、来週木曜にメキシコシティで行われる共催国メキシコ対南アフリカ戦で正式に始まる。 グループステージ初戦を観戦するファンは整然とした雰囲気で試合を楽しむが、大会側が試合の重要度に合わせてより劇的な演出を導入する計画だ。後半のノックアウトステージでは、色煙や花火が試合前セレモニーに追加される予定だ。