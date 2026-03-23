解説：FAが2026-27シーズンの開幕戦開催スタジアムを発表、来シーズンのコミュニティ・シールドがウェンブリーで行われない理由

この開催地変更の主な理由は、9万人を収容するこの象徴的なスタジアムでの日程上の直接的な競合にあります。FAは、同スタジアムが「事前に予定されていたコンサートのため、8月15日（土）と16日（日）は使用できない」と説明しました。これらの商業イベントが、サッカーの試合が行われる週末よりも優先されたのです。 さらに、来シーズンのトップリーグ戦は8月22日（土）に開幕する。シールド戦は伝統的にリーグ開幕前の週末に行われるため、主催者は8月中旬の開催を予定せざるを得なかったが、残念ながらその日程はロンドンの同スタジアムが完全に予約で埋まっている時期と重なり、ザ・ウィークエンドが5夜連続で同スタジアムで公演を行うことになっていた。