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解説：FAが2026-27シーズンの開幕戦開催スタジアムを発表、来シーズンのコミュニティ・シールドがウェンブリーで行われない理由
今シーズンの開幕戦の新会場
イングランドサッカー協会（FA）が発表した公式声明によると、2026-27シーズンの伝統的な開幕戦は、国境を越えてウェールズで開催されることになった。同協会は詳細を次のように明らかにした。「2026年のFAコミュニティ・シールドは、8月16日（日）にカーディフのプリンシパリティ・スタジアムで開催される。」 この決定は大きな転換を意味する。というのも、この注目度の高い試合は、これまでほぼ例外なくロンドンのナショナル・スタジアムで開催されてきたからだ。しかし、夏のスケジュールに関する運営上の課題により、主催者は8月のこの待望の一戦のために、代替となるものの、馴染みのある会場を確保せざるを得なくなった。
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なぜ今年の8月はウェンブリーが利用できないのか
この開催地変更の主な理由は、9万人を収容するこの象徴的なスタジアムでの日程上の直接的な競合にあります。FAは、同スタジアムが「事前に予定されていたコンサートのため、8月15日（土）と16日（日）は使用できない」と説明しました。これらの商業イベントが、サッカーの試合が行われる週末よりも優先されたのです。 さらに、来シーズンのトップリーグ戦は8月22日（土）に開幕する。シールド戦は伝統的にリーグ開幕前の週末に行われるため、主催者は8月中旬の開催を予定せざるを得なかったが、残念ながらその日程はロンドンの同スタジアムが完全に予約で埋まっている時期と重なり、ザ・ウィークエンドが5夜連続で同スタジアムで公演を行うことになっていた。
カーディフとこの大会との深い関わり
ウェールズの首都は、イングランドの主要なサッカー大会の開催地として、決して珍しい存在ではありません。このスタジアムは、2001年から2006年にかけて6回にわたり同大会を開催してきた、この大会との深い歴史を誇っています。その歴史的意義に加え、7万4500人を収容するこのスタジアムは、対戦するクラブにとって完全に中立な会場となっています。
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今後の詳細および大会形式
この試合は通常、プレミアリーグ優勝チームとエミレーツFAカップ優勝チームが対戦する。アーセナルとマンチェスター・シティのいずれもが今シーズン国内2冠を達成した場合、リーグ2位のチームが対戦相手として出場することになる。 チケットや放送に関する情報を待ち望んでいるファンは、しばらく辛抱強く待つ必要がある。運営団体は、「エミレーツFAカップ優勝チームとプレミアリーグ王者が対戦する2026年のFAコミュニティ・シールドに関する詳細は、2025-26シーズンの終了後、可能な限り早い時期に発表される」と約束しているからだ。