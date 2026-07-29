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解説：負傷のうわさが飛び交う中、8500万ポンドのマテウス・フェルナンデスがトッテナムのシドニーFC戦でメンバー外となった理由
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新加入選手をめぐる懸念
水曜日にAリーグ勢との親善試合に向けたチームシートが発表された際、8500万ポンドで加入したフェルナンデスの名前がどこにもなかったことで、トッテナムのファンが不安を募らせたのは当然だった。22歳のMFは、ロベルト・デ・ゼルビ体制下で進むスパーズの今夏の再建において、瞬く間に中心的存在となっており、その欠場はクラブの負傷の悪夢が再び襲ったのではないかとの懸念を直ちに呼び起こした。こうした不安は、オーストラリアでの最近のトレーニング映像が出回った後、さらに強まった。その映像では、元ウェストハムのこの選手が、チームメートたちがトレーニングをこなす間、ピッチ脇から見守っているように見えた。
しかし、『The Standard』によれば、フェルナンデスをメンバーから外した判断は深刻な負傷への対応ではなく、予防的な措置だったようだ。過酷な世界規模のプレシーズンツアーに加え、デ・ゼルビの高強度な戦術的要求もあり、コーチングスタッフは重要な戦力に対して慎重なアプローチを取っている。
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デ・ゼルビ、慎重なアプローチを採用
フェルナンデスの除外は、デ・ゼルビによるより広範な戦略の一環である。指揮官は、昨季にクラブを悩ませた“メディカルルームの悪夢”を回避することに強い決意を示している。イタリア人指揮官は、公式戦が始まる前から主力選手を失う余裕がないことを理解している。
シドニーFC戦で保護された大物選手はフェルナンデスだけではなく、デ・ゼルビは負荷管理のために複数の主力もメンバーから外す選択をした。デスティニー・ウドジェ、ジェームズ・マディソン、ヤン・ポール・ファン・ヘッケもアリアンツ・スタジアムでの一戦のメンバーから外れており、個別のコンディション不安ではなく、体系的なローテーション方針を示している。主力選手を入れ替えながら、デ・ゼルビはコンディションを段階的に高めると同時に、若手選手たちにアピールの機会を与えようとしている。
フェルナンデス、スパーズでの印象的なスタート
ロンドン・スタジアムからの移籍後、フェルナンデスはいきなり存在感を示し、非公式デビューで抜群のクオリティーを見せた。先週のMKドンズ戦では見事なボレーシュートを決め、チームの1-0勝利に貢献。その後、チームはオーストラリアへと向かった。
その勢いはオセアニア到着後も続き、試合勘を維持するために後半から途中出場で起用された。さらに日曜日のオークランドFC戦でも62分から出場し、スパーズはエデン・パークでの最多観客数を記録した一戦で、デーン・スカーレットとリシャルリソンのゴールにより快適な2-0勝利を収めた。
- AFP
トナーリに関する好材料
フェルナンデスがスタンドから見守る一方で、トッテナムには今夏のもう1人の大型補強をめぐって大きな追い風があった。先月ニューカッスルから1億ポンドで加入したクラブ史上最高額の新戦力サンドロ・トナーリは、オークランド戦のメンバーにまったく入っていなかったため、シドニーFC戦も欠場するのではないかとの懸念が一部で出ていた。だが、試合当日の登録メンバーが発表されると、その不安はすぐに払拭された。トナーリがベンチメンバーに名を連ねたためである。
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