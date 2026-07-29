フェルナンデスの除外は、デ・ゼルビによるより広範な戦略の一環である。指揮官は、昨季にクラブを悩ませた“メディカルルームの悪夢”を回避することに強い決意を示している。イタリア人指揮官は、公式戦が始まる前から主力選手を失う余裕がないことを理解している。

シドニーFC戦で保護された大物選手はフェルナンデスだけではなく、デ・ゼルビは負荷管理のために複数の主力もメンバーから外す選択をした。デスティニー・ウドジェ、ジェームズ・マディソン、ヤン・ポール・ファン・ヘッケもアリアンツ・スタジアムでの一戦のメンバーから外れており、個別のコンディション不安ではなく、体系的なローテーション方針を示している。主力選手を入れ替えながら、デ・ゼルビはコンディションを段階的に高めると同時に、若手選手たちにアピールの機会を与えようとしている。