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【解説】レアル・マドリードのチームバスが、チャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンに完敗した後にビニシウス・ジュニオールを置き去りにした理由。
抜き取り検査の対象に選ばれた
15度欧州制したチームはドイツで4-3と敗れ、2試合合計6-4で敗退した。 試合終了直後、他の選手はバスへ。フル出場のヴィニシウスはドーピング検査に選ばれ、手続きに時間がかかったため、クラブはバスを先に空港へ出発させ、彼を後に車移動させた。
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FIFAの厳しいドーピング処分
延期について公式発表はないが、FIFAの厳格なアンチドーピング規定により、選手は検査を回避できない。違反が確定すると、数か月から生涯にわたる出場停止処分が科される。意図的な使用と認定された場合は4年、過失でも2年の出場停止となる。
違反の範囲が広範である
試合後の検査に関する規制は、選手から禁止物質を検出することだけではありません。ドーピング検査官の指示に従わない、検査を拒否する、所在情報を正確に提供しない場合でも出場停止となる可能性があります。FIFAはさらに、禁止物質の密売や第三者による違反助長も対象とし、こうした不正や行政干渉は生涯出場停止につながることもあります。
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ヴィニシウスが国内を牽引
マドリードは火曜にホームでアラベス戦を迎える。ブラジル人選手はリーグに集中し、残り7試合で9ポイント差のバルセロナを追う。タイトルへの望みを繋ぐには彼の活躍が不可欠だ。ミュンヘンでの敗戦を乗り越え、無冠を避けるためにも、彼がピッチでチームを迅速に立て直す力が求められる。