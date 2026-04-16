【解説】レアル・マドリードのチームバスが、チャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンに完敗した後にビニシウス・ジュニオールを置き去りにした理由。

試合後の検査に関する規制は、選手から禁止物質を検出することだけではありません。ドーピング検査官の指示に従わない、検査を拒否する、所在情報を正確に提供しない場合でも出場停止となる可能性があります。FIFAはさらに、禁止物質の密売や第三者による違反助長も対象とし、こうした不正や行政干渉は生涯出場停止につながることもあります。