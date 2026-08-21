スペイン審判技術委員会（CTA）は、この放送施策をめぐってレアルに出場停止や制裁は科されていないと強調している。審判当局は、ピッチ上の審判員が参加するのは、必要な技術面および運用面の設備がホームクラブによって整えられている場合に限られると説明している。この措置は、審判を試合の主たる焦点にすることなく、物議を醸す判定についてサポーターにより大きな明確さを与えることを目的としている。