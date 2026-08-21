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解説：レアル・マドリーのサンティアゴ・ベルナベウが、ラ・リーガの審判団が判定を説明しない唯一のスタジアムとなる理由
放映規則がアクセスを制限している
ラ・リーガは今季、試合中継で主審が重要な判定を生放送で説明できる新たなプロトコルを導入した。だが、スペイン1部のスタジアムでこの透明性向上策を通常通り実施できないのは、ベルナベウだけである。『Sport』によると、レアルがこの対象から外れている主な理由は、スタジアム内で中継局が接続できる時間に関するクラブの厳格な制限にあるという。
- NurPhoto
審判統括機関が見解を明確化
スペイン審判技術委員会（CTA）は、この放送施策をめぐってレアルに出場停止や制裁は科されていないと強調している。審判当局は、ピッチ上の審判員が参加するのは、必要な技術面および運用面の設備がホームクラブによって整えられている場合に限られると説明している。この措置は、審判を試合の主たる焦点にすることなく、物議を醸す判定についてサポーターにより大きな明確さを与えることを目的としている。
より広範な緊張関係が関係性を形作る
ベルナベウでの中継を巡るこう着状態は、レアル・マドリー、ラ・リーガの主催者、そしてスペインサッカー連盟（RFEF）の間で続く軋轢の中で起きている。レアル・マドリーは、商業メディア規制を含む国内サッカー運営の複数の側面に対し、引き続き強硬な姿勢を取っている。一方のCTAは、ルールはすべてのクラブに等しく適用されると主張しており、この取り組みはすでに開幕節で試験導入されており、第10節からより広範に展開される予定だ。
- AFP
今後の試合が精査を試す
レアルは2026-27シーズンのラ・リーガ開幕戦で、土曜日にエスパニョールとのアウェー戦に臨み、その後ホームに戻る。ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームがベルナベウに戻れば、厳しい視線が注がれるのは確実であり、主審の説明がないことで物議を醸す判定への注目は引き続き高まる見通しだ。スペインの強豪は、今季に向けて早い段階で勢いをつけるためにも、開幕戦で勝ち点3の獲得を目指すことになる。
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