解説：リオネル・メッシがインテル・マイアミの直近のMLS試合を欠場した理由

MLSでの勝ち点獲得に失敗したにもかかわらず、インター・マイアミはCONCACAFチャンピオンズカップ制覇への意欲を隠そうとはしていない。この大会は世界的な認知度を得るための道筋となるものであり、マスチェラーノ監督も以前、クラブの成長するレガシーにとってこのトロフィーがいかに重要かを指摘していた。しかし、彼は一つのトロフィーを追い求めるあまり、シーズン全体の目標から目をそらしてしまうことには依然として警戒している。

「「我々は出場する大会を選べるようなチームではない。すべての大会に出場する義務がある」と、同監督は今週初めに語った。「明らかに、チャンピオンズリーグはクラブが通常出場している中で唯一欠けている大会であり、それは我々全員に大きな興奮をもたらしている。しかし、これを執着に変えてしまってはならない。興奮することと、執着することは別物だ。」