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解説：リオネル・メッシがインテル・マイアミの直近のMLS試合を欠場した理由
ヘロンズチームのローテーション
インテル・マイアミが2026年MLSシーズンの第4戦に臨んだ際、チームシートから欠けていた注目選手はメッシだけではなかった。マイアミとアルゼンチン代表の両方で中盤の要であるロドリゴ・デ・ポールも、先発メンバーから外れ、ベンチ入りさえしなかった。ワールドカップ優勝者の不在を受け、ルイス・スアレスが今季初の先発出場を果たした。 ベテランのウルグアイ人ストライカーが最前線を牽引したが、長年のパートナーであるメッシからの供給が途絶えたため、決定機を掴むのは困難だった。この引き分けにより、前年度MLSカップ王者は開幕4試合で勝ち点7を獲得した。土曜日の引き分けによる悔しさはあるものの、まずまずのスタートを切ったと言える。
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コーチングスタッフが共同での決定について説明する
試合後の記者会見で、アシスタントコーチのハビエル・モラレスはこの采配の理由を明らかにした。「これはコーチングスタッフとして下さなければならない判断です」とモラレスは記者団に説明した。「最近は水曜日や土曜日と試合が立て続けにあり、さらに重要なホームゲームが控えているため、ハビエルとコーチングスタッフはこれが最善の判断だと考えました。これは全員での合意による決定です」
マスチェラーノの退場処分について
試合終了間際にハビエル・マスチェラーノ監督が退場処分を受けるという混乱の末、モラレスは試合後の記者対応を任された。元バルセロナMFのマスチェラーノ監督は、アディショナルタイムに立て続けに2枚のイエローカードを受けた。モラレスは、主審が監督の情熱に対して過剰反応した可能性を示唆した。 「誤解があったのだと思う。マスチェラーノは選手の一人と話していて、少しペナルティエリアの外に出ていたが、私の見解では、主審の反応が過敏すぎた」とモラレスは説明した。「こうした試合、特にアウェイで若手選手が多く起用されている状況では、指導が必要になる。ハビエルはピッチサイドで非常に熱心に指示を出していた。残念ながら、彼はレッドカードを受けてしまった」
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焦点はチャンピオンズカップへの優先順位へと移る
MLSでの勝ち点獲得に失敗したにもかかわらず、インター・マイアミはCONCACAFチャンピオンズカップ制覇への意欲を隠そうとはしていない。この大会は世界的な認知度を得るための道筋となるものであり、マスチェラーノ監督も以前、クラブの成長するレガシーにとってこのトロフィーがいかに重要かを指摘していた。しかし、彼は一つのトロフィーを追い求めるあまり、シーズン全体の目標から目をそらしてしまうことには依然として警戒している。
「「我々は出場する大会を選べるようなチームではない。すべての大会に出場する義務がある」と、同監督は今週初めに語った。「明らかに、チャンピオンズリーグはクラブが通常出場している中で唯一欠けている大会であり、それは我々全員に大きな興奮をもたらしている。しかし、これを執着に変えてしまってはならない。興奮することと、執着することは別物だ。」
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