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解説：リヴァプール対ブライトンのプレミアリーグ戦が延期された理由
ファンに十分な時間を確保するため、試合は延期されました
当初のキックオフ予定時刻である午後12時30分の40分弱前に、ブライトンがX（旧Twitter）で試合開始の遅延を確認した。「A27号線での交通事故のため、キックオフが15分遅れます」とクラブは投稿し、新しい開始時刻は午後12時45分となった。
リヴァプールの選手やスタッフは試合前にすでにスタジアムに到着していたため、この遅延は、試合開始前にサポーターが全員着席していることを確実にするための、あくまで予防措置であった。A27号線はスタジアムへの主要幹線道路であり、両方向から訪れるアウェイサポーターにとって重要なルートとなっている。
- AFP
2026年、リヴァプールはまたも開幕戦が延期に
プレミアリーグの試合が直前で延期されるのは、今回が初めてではない。 今シーズン初めにも、午後3時のキックオフ直前にスタジアム内で医療上の緊急事態が発生したため、クレイヴン・コテージで行われる予定だったリヴァプール対フラム戦が延期された。その際、両チームの選手たちは一度ロッカールームに戻っていたものの、再びピッチに戻って2度目のウォーミングアップを行うこととなり、最終的に試合は当初のキックオフ時刻から15分遅れて開始された。
サラーがメンバーから外れた
リヴァプールは、サウス・コーストでの一戦に、チームの顔であるモハメド・サラーを欠くことになった。今シーズン、調子の大幅な低下により多くの批判を浴びているこのエジプト人選手は、ブライトンへの遠征に帯同しなかった。 33歳のサラーは2027年まで契約を結んでいるが、全大会通算で今季10ゴール9アシストにとどまり、リヴァプールでのキャリアにおいて最低の成績となっていることから、全盛期は過ぎたのではないかという疑問の声が上がっている。元キャプテンのグレアム・スーネスは今週、サラーが昨シーズンの好調さを再現できずにいることを受け、リヴァプールはシーズン終了後に彼を売却すべきだとまで述べた。
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リヴァプール、チャンピオンズリーグ出場権を争う
金曜夜のマンチェスター・ユナイテッドの勝ち点喪失により、リヴァプールはライバルとの差を3ポイントに縮めるチャンスを得た。 両チームはアストン・ヴィラやチェルシーと共に、チャンピオンズリーグ出場権を巡る熾烈な争いを繰り広げており、来季の欧州トップリーグへの出場枠が5位にも与えられるかどうか不透明な状況下では、リヴァプールはリーグ戦の成績において決して油断できない。先週末、降格の危機にあるトッテナムと引き分けたアーネ・スロット監督率いるチームにとって、この試合は絶対に勝たなければならない一戦となる。
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