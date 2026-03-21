解説：リヴァプール対ブライトンのプレミアリーグ戦が延期された理由

当初のキックオフ予定時刻である午後12時30分の40分弱前に、ブライトンがX（旧Twitter）で試合開始の遅延を確認した。「A27号線での交通事故のため、キックオフが15分遅れます」とクラブは投稿し、新しい開始時刻は午後12時45分となった。

リヴァプールの選手やスタッフは試合前にすでにスタジアムに到着していたため、この遅延は、試合開始前にサポーターが全員着席していることを確実にするための、あくまで予防措置であった。A27号線はスタジアムへの主要幹線道路であり、両方向から訪れるアウェイサポーターにとって重要なルートとなっている。