Getty Images
翻訳者：
解説：リヴァプール対チェルシー戦でフロリアン・ヴィルツが欠場する理由
病気のため、ヴィルツはチェルシー戦を欠場
リヴァプールはチェルシー戦で主力MFヴィルツを欠いた。ドイツ代表の彼はアンフィールドでの試合に登録されず、スロット監督がキックオフ前に体調不良による欠場を発表した。23歳のヴィルツは今週ずっと体調を崩しており、出場できないと判断された。
- Getty Images
スロットが胃の感染症を解説する
試合前、TNTスポーツの取材に応じたスロットは、ヴィルツが間に合うよう回復を目指したが直前に体調が悪化したと説明した。
「出場するためにあらゆる手を尽くしたが、胃の感染症にかかってしまった」とスロット監督は説明した。「今週は体調が優れず、週初めにトレーニングを試みたが症状が悪化。昨日はチーム練習に参加できず、今日も無理だ」
リヴァプールは、主力プレイメーカー不在で戦術を再調整する。
ヴィルツの欠場を受け、スロット監督はチェルシー戦で攻撃陣を再構築。コーディ・ガクポをストライカーで起用し、その背後にドミニク・ソボスライ、リオ・ングモハ、ジェレミー・フリンポンを配置した。一方、ヴィルツは序盤苦戦しながらもプレミアリーグで着実に結果を残し、通算47試合17得点を記録している。
- Getty Images Sport
レッズは早期の回復を願っている
リバプールのサポーターは、ヴィルツの体調不良が一時的であることを願っている。チェルシー戦を含む残り3試合でチャンピオンズリーグ出場権を目指すチームは、過密日程に挑む。彼が早期に回復すれば、スロット監督の戦術で再び重要な役割を担うだろう。