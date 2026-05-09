解説：リヴァプール対チェルシー戦でフロリアン・ヴィルツが欠場する理由

試合前、TNTスポーツの取材に応じたスロットは、ヴィルツが間に合うよう回復を目指したが直前に体調が悪化したと説明した。

「出場するためにあらゆる手を尽くしたが、胃の感染症にかかってしまった」とスロット監督は説明した。「今週は体調が優れず、週初めにトレーニングを試みたが症状が悪化。昨日はチーム練習に参加できず、今日も無理だ」