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解説：マーティン・オデゴールがアーセナル対フラム戦で起用されなかった理由
アーセナル主将、CLの余波
オデガードは、週半ばの欧州カップ戦で負傷し、アーセナルを離脱した。ノルウェー代表の彼は、水曜夜のチャンピオンズリーグ・アトレティコ・マドリード戦（1-1）で58分に途中交代。国内リーグ戦への出場も危ぶまれる状況だ。
今シーズン膝の故障に悩まされているオデゴールにとって、中2日の回復期間は短すぎた。アーセナルは故障の悪化を避け、エミレーツ・スタジアムでのフラム戦の招集メンバーから彼を外した。
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アルテタ監督、ローテーションと負傷によるメンバー変更を説明
キックオフ前、ミケル・アルテタ監督は先発を5人入れ替えた理由を説明した。アトレティコ・マドリード戦からの変更について、監督は「戦術的なローテーションもあるが、選手のコンディション次第でやむを得ず替える場合もある。エネルギーとフレッシュさを保つ必要がある」と語った。
「やむを得ない変更もある。我々はエネルギーとフレッシュさ、そしてクオリティを必要としている」と説明した。複数の大会を戦う過密日程を乗り切るため、アーセナルには繊細なバランスが求められている。
オデガードの苦戦したシーズン
オデゴールは今シーズン、全32試合で1ゴール7アシストと低調。さらに膝の故障でプレミアリーグとチャンピオンズリーグの先発は19試合のみ。
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アーセナルがメンバーを入れ替える中、エゼが起用される
主将の不在を受け、エベレチ・エゼが最終ラインで創造性を発揮。右WGにはブカヨ・サカがノニ・マドゥエケに代わり先発し、左SBはリカルド・カラフィオリが復帰したためピエロ・ヒンカピエはベンチへ。
中盤ではマルティン・ズビメンディに代わってマイルズ・ルイス＝スケリーが先発。左サイドもガブリエル・マルティネリからレアンドロ・トロサールに交代し、攻撃陣は大幅なローテーションが施された。