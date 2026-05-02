解説：マーティン・オデゴールがアーセナル対フラム戦で起用されなかった理由

オデガードは、週半ばの欧州カップ戦で負傷し、アーセナルを離脱した。ノルウェー代表の彼は、水曜夜のチャンピオンズリーグ・アトレティコ・マドリード戦（1-1）で58分に途中交代。国内リーグ戦への出場も危ぶまれる状況だ。

今シーズン膝の故障に悩まされているオデゴールにとって、中2日の回復期間は短すぎた。アーセナルは故障の悪化を避け、エミレーツ・スタジアムでのフラム戦の招集メンバーから彼を外した。