このFWのオールド・トラッフォードでの将来は、バルセロナへのレンタル移籍期間が終了し、それが完全移籍合意に至らなかったことを受けて、再び注目を集めている。リーガのタイトル獲得に貢献したにもかかわらず、カタルーニャのクラブはニューカッスル・ユナイテッドからアンソニー・ゴードンを獲得することを選んだ。

状況はさらに複雑になった。プレミアリーグのクラブに限定して設定されていた4000万ポンドの契約解除条項が、正式なオファーが一つもないまま失効したためだ。マンチェスター・ユナイテッドの幹部は、週給32万5000ポンドを削減するため、依然としてこの選手の放出を望んでいるが、獲得を目指すクラブで評価額に見合う条件を提示したところはない。

一方で、トップチームの構想外としていたルベン・アモリムの退任を受け、この選手とコーチングスタッフの関係は改善している。マイケル・キャリックの監督就任により、今は自身の価値を示す機会が与えられている。