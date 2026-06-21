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解説：マンチェスター・ユナイテッドが今夏、ガラタサライからビクター・オシムヘン獲得を目指す“夢”を阻む“巨大”な障害とは。
セスコ補強へユナイテッドがストライカー探し
セスコは32試合12得点、1817分出場と堅実なデビューシーズンを終えた。クラブは再建を完遂するため、実績あるストライカーをもう1人獲得する必要があると判断した。CaughtOffsideによると、オシムヘンはその「夢の獲得候補」だ。
彼の評価額は巨額だが、実績がそれを裏付ける。2025-26シーズン33試合22ゴール、ガラタサライ通算74試合59ゴールと驚異的な数字を残している。しかし、2025年に7,500万ユーロで完全移籍したばかりであり、移籍金の大きさが障壁となっている。ユナイテッドは代替案も模索している。
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より安価な代替案の検討
『Caught Offside』は、プレミアリーグで実績のあるフランス人FWジャン＝フィリップ・マテタを候補に挙げている。オシムヘンほどのスター性はないが、イングランドのサッカーを熟知する実用的なオプションだ。 また、ユヴェントスでの将来が不透明なドゥシャン・ヴラホヴィッチも候補に挙がっている。マンチェスター・ユナイテッドは、このセルビア人選手を強力な補強の好機と見ており、彼の堂々とした体格、決定力、そしてトップレベルの経験が攻撃陣に新たなフィジカル的な脅威をもたらすと期待している。
若年層への投資と経験のバランスをとる
この候補リストは、安易な補強ではなく、チームバランスの最適化を狙う戦略を示している。ボーンマスで注目されるエリ・ジュニア・クルピは、将来を見据えた有望な長期投資だ。
一方、バルセロナを去るロベルト・レヴァンドフスキの候補入りは驚きだ。talkSPORTによると、ポーランドのレジェンドは、セスコに指導と経験を提供できる短期オプションとして注目されている。
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レッド・デビルズの次はどうなるのか？
セスコが来シーズンも第1選択肢のストライカーとして地位を維持すると見込まれるため、ユナイテッドは候補リストを早期に絞り込む必要がある。クラブ幹部は今後数週間で最優先のセカンドストライカー候補との正式交渉を開始する見通しだ。ただし、現在はプレシーズンに集中しており、7月18日にレックサムとの初親善試合を予定している。