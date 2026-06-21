セスコは32試合12得点、1817分出場と堅実なデビューシーズンを終えた。クラブは再建を完遂するため、実績あるストライカーをもう1人獲得する必要があると判断した。CaughtOffsideによると、オシムヘンはその「夢の獲得候補」だ。

彼の評価額は巨額だが、実績がそれを裏付ける。2025-26シーズン33試合22ゴール、ガラタサライ通算74試合59ゴールと驚異的な数字を残している。しかし、2025年に7,500万ユーロで完全移籍したばかりであり、移籍金の大きさが障壁となっている。ユナイテッドは代替案も模索している。