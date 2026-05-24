解説：ペップ・グアルディオラが別れを告げる中、なぜアーリング・ハーランドはマンチェスター・シティ対アストン・ヴィラの最終節でベンチ外となったのか

グアルディオラはエティハドでの別れを前にメンバーを大幅に入れ替え、ハランドを試合登録から外した。

中盤のボーンマス戦で引き分け、優勝はアーセナルへ。彼は祝賀ムードと代表戦準備を優先し、

計9人を入れ替え、チームを率いてきた選手たちを称えた。グアルディオラは「出場機会の少なかった選手も多い」とキックオフ前に説明した。

「ベルナルド・シルバとジョン・ストーンズにはスタンディングオベーションを。これが優勝をかけた最終戦なら、メンバーは変わっていただろう」