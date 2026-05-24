Getty Images Sport
翻訳者：
解説：ペップ・グアルディオラが別れを告げる中、なぜアーリング・ハーランドはマンチェスター・シティ対アストン・ヴィラの最終節でベンチ外となったのか
最後の別れのためのローテーション
グアルディオラはエティハドでの別れを前にメンバーを大幅に入れ替え、ハランドを試合登録から外した。
中盤のボーンマス戦で引き分け、優勝はアーセナルへ。彼は祝賀ムードと代表戦準備を優先し、
計9人を入れ替え、チームを率いてきた選手たちを称えた。グアルディオラは「出場機会の少なかった選手も多い」とキックオフ前に説明した。
「ベルナルド・シルバとジョン・ストーンズにはスタンディングオベーションを。これが優勝をかけた最終戦なら、メンバーは変わっていただろう」
- AFP
ワールドカップにも目を向けて
感傷はさておき、ハーランドが最終節を欠場する実用的な理由がある。彼はワールドカップに向けたノルウェー代表に合流するため、今シーズン得点ランキングを独走した戦いを終える。
最終節を欠場しても、プレミアリーグ得点王はほぼ確定。今季27得点をマークし、2位ブレントフォードのイゴール・チアゴに5ゴール差をつけている。
グアルディオラ監督は選手の疲労を認め、「多くの選手が最近多くの出場時間を重ね、クラブのために素晴らしい働きをした。今日彼らに出場機会を与えられ、私はとても満足だ」と語った。
去りゆくレジェンドたちに敬意を表して
アストン・ヴィラ戦の先発は、シティ黄金時代へのオマージュ。シルバとストーンズが起用された。2人は今夏グアルディオラ監督と共に退団し、エティハドでの伝説的キャリアに幕を閉じる。火曜のボーンマス戦から残ったのはシルバとセメニョだけだ。
守備にはディアス、アケ、ルイスが入り、フォーデンが攻撃的MFとして先発。この布陣でファンは、グアルディオラ監督の10年間を支えた主力へ感謝を伝えた。
- Getty Images Sport
エメリーが天才に敬意を表する
試合前、アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は同胞ペップ・グアルディオラ監督と親しく交流し、ヴィラ・パークのライオン像ミニチュアを贈った。
キャリアで19度対戦したエメリは、2016年の就任以来イングランドを席巻するグアルディオラについてこう語った。「彼は最高の監督であり、素晴らしい人間だ。 彼が謙虚で、常に敬意を示す姿に尊敬している」