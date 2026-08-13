フラムは水曜日の夜、ラ・ロサレダ・スタジアムで行われたプレシーズンマッチが2-2の引き分けに終わった後、コスタ・デル・ソル・トロフィーの勝敗を決めるPK戦への参加を驚くべきことに拒否した。フラムの突然の決定は、試合契約にPK戦条項が含まれていなかったことと、イングランドへの復路便のスケジュールが極めてタイトだったことによるものだった。この拒否により、大会主催者は1本のPKも行われないまま、第36回大会のトロフィーをホストチームに直接授与せざるを得なくなった。