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解説：フラムがマラガ戦のコスタ・デル・ソル杯PK戦を放棄した理由
フラム、プレシーズンのPK戦を棄権へ
フラムは水曜日の夜、ラ・ロサレダ・スタジアムで行われたプレシーズンマッチが2-2の引き分けに終わった後、コスタ・デル・ソル・トロフィーの勝敗を決めるPK戦への参加を驚くべきことに拒否した。フラムの突然の決定は、試合契約にPK戦条項が含まれていなかったことと、イングランドへの復路便のスケジュールが極めてタイトだったことによるものだった。この拒否により、大会主催者は1本のPKも行われないまま、第36回大会のトロフィーをホストチームに直接授与せざるを得なくなった。
- ZUMA Press Wire
移動計画が混乱を招く
混乱は、後半終了間際にマラガがPKで同点に追いついた場面から始まった。ハンドの反則で得たPKをエネコ・ハウレギが決めた。マラガ関係者の説明によると、イングランドのクラブ側は、この親善試合の当初の取り決めにPK戦は含まれていなかったと主張したという。さらに、試合を延長すれば、ロンドン行きの便に乗るため空港へ直行する必要があったアウェーチームの過密な移動日程に支障が出る恐れもあった。
混乱のさなか、アルベロアが解任される
タッチライン際では緊張が高まり、フラムの新監督アルバロ・アルベロアが判定に激しく抗議したとして主審からレッドカードを提示された。試合終了の笛の後、フラムの選手たちは数分間にわたって審判団と話し合いを続けたが、最終的には1万7179人のホーム観客のブーイングを浴びながらロッカールームへ引き揚げた。この判定により、マラガがPK戦で決着をつけることなくトロフィーを掲げるという珍しい光景が生まれた。
- ZUMA Press Wire
チェルシーとの開幕戦が準備状況を試す
スペインでのこのプレシーズンの一戦は、開幕を前にアルベロア監督がチームの戦術的な構造を磨き上げるうえで重要な評価材料となる。フルアムはその後、国内での戦いに完全に意識を戻す前に、ドイツのシュトゥットガルトとのプレシーズン最後の親善試合に臨む予定だ。フルアムにとって戦術面、そしてメンタル面での真価が問われるのは、8月下旬にウェストロンドンのライバルであるチェルシーとのプレミアリーグ開幕戦を迎えるときである。
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