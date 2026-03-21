解説：プレミアリーグで7位に入れば、なぜチャンピオンズリーグ出場権を獲得できるのか

プレミアリーグは来季のチャンピオンズリーグに5チームを送り込むことを期待しており、今週、トッテナム、チェルシー、ニューカッスル、マンチェスター・シティの4チームがすべてベスト16の段階で敗退したにもかかわらず、その目標は依然として達成可能な状況にある。アトレティコ・マドリードが2試合合計でスパーズを下し、PSGがチェルシーを破り、ニューカッスルはバルセロナに大敗し、シティはレアル・マドリードに敗れた。

しかし、イングランドの係数スコアは、昨シーズン2位だったスペイン（23.892）を上回っている。つまり、イングランドのクラブは、今シーズンの残りの試合で引き分け1つさえあれば、追加枠を確保し、来シーズンのチャンピオンズリーグに5チームを送り込むことができるということだ。

イングランドを追い抜くことができるのは、ポルトガルとスペインのみだ。しかし、ポルトガルが追加枠を獲得できる唯一の方法は、同国のチームがチャンピオンズリーグとヨーロッパリーグの決勝に進出することである。

プレミアリーグのクラブにとって朗報なのは、欧州の大会にまだ5つのプレミアリーグ所属チームが残っていることだ。アーセナルとリヴァプールはチャンピオンズリーグに残っており、ノッティンガム・フォレストとアストン・ヴィラはヨーロッパリーグで勝ち残っているほか、クリスタル・パレスはカンファレンスリーグの準々決勝に進出している。