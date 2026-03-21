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解説：プレミアリーグで7位に入れば、なぜチャンピオンズリーグ出場権を獲得できるのか
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プレミアリーグは来季のチャンピオンズリーグに5チームを送り込むことを期待しており、今週、トッテナム、チェルシー、ニューカッスル、マンチェスター・シティの4チームがすべてベスト16の段階で敗退したにもかかわらず、その目標は依然として達成可能な状況にある。アトレティコ・マドリードが2試合合計でスパーズを下し、PSGがチェルシーを破り、ニューカッスルはバルセロナに大敗し、シティはレアル・マドリードに敗れた。
しかし、イングランドの係数スコアは、昨シーズン2位だったスペイン（23.892）を上回っている。つまり、イングランドのクラブは、今シーズンの残りの試合で引き分け1つさえあれば、追加枠を確保し、来シーズンのチャンピオンズリーグに5チームを送り込むことができるということだ。
イングランドを追い抜くことができるのは、ポルトガルとスペインのみだ。しかし、ポルトガルが追加枠を獲得できる唯一の方法は、同国のチームがチャンピオンズリーグとヨーロッパリーグの決勝に進出することである。
プレミアリーグのクラブにとって朗報なのは、欧州の大会にまだ5つのプレミアリーグ所属チームが残っていることだ。アーセナルとリヴァプールはチャンピオンズリーグに残っており、ノッティンガム・フォレストとアストン・ヴィラはヨーロッパリーグで勝ち残っているほか、クリスタル・パレスはカンファレンスリーグの準々決勝に進出している。
- AFP
7位でどうやってチャンピオンズリーグの出場権を獲得できるのでしょうか？
あり得ない話に聞こえるかもしれませんが、プレミアリーグ7位のチームが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得できるシナリオは存在します。ただし、そのためにはリヴァプールとアストン・ヴィラからの多大な助けが必要となります。 リヴァプールがチャンピオンズリーグで優勝し、プレミアリーグで5位になる必要があり、一方アストン・ヴィラはヨーロッパリーグで優勝し、6位になる必要がある。これらすべてが実現した場合、UEFAはイングランドに追加のチャンピオンズリーグ出場枠を付与し、それがプレミアリーグ7位のチームに与えられることになる。
現在、ブレントフォードは順位表で7位につけているが、ブライトンとエバートンにわずか2ポイントの差しかつけていない。
アーセナルとリヴァプールのUCL決勝への道のり
アーセナルはチャンピオンズリーグの準々決勝でスポルティングCPと対戦し、勝ち進めば決勝進出をかけてバルセロナかアトレティコのいずれかと対戦することになる。リヴァプールはベスト8で前回王者のパリ・サンジェルマンと対戦し、ルイス・エンリケ監督率いるチームを破れば、バイエルン・ミュンヘンかレアル・マドリードと対戦することになる。
- AFP
ヨーロッパリーグの次は何が待っているのでしょうか？
国際試合の合間を挟んで、ヨーロッパリーグが再開され、アストン・ヴィラはボローニャと、ノッティンガム・フォレストはポルトと対戦する。もしこの2つのプレミアリーグ勢がともに勝利すれば、大会の準決勝で対戦することになる。一方、クリスタル・パレスはカンファレンスリーグの準々決勝でフィオレンティーナと対戦する。
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