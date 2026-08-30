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解説：ハリー・マグワイアのハンドボールがあったにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドのイプスウィッチ・タウン戦での2点目が取り消されなかった理由
オールド・トラッフォードでの物議を醸す場面
マンチェスター・ユナイテッドは2026-27シーズン初勝ち点を獲得し、イプスウィッチ・タウンに5-2で快勝したが、この試合は物議を醸す主審の判定が大きな話題となった。
『The Independent』の報道によれば、決定的な2点目の場面に至る過程で、マグワイアにはハンドがあったように見えた。DFは腕を使ってボールを収めた後にシュートを放ち、それがジェイコブ・グリーブスに当たってゴールに入った。
多くの人々は、このゴールが即座に取り消されると予想していた。しかし、VARチェックの後、主審はホームチームの得点を認め、スタジアム内には大きな混乱が広がるとともに、ルール適用の正確性を巡る疑問も浮上した。
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プレミアリーグの公式説明
この事象を受け、プレミアリーグのマッチセンターはこの判定の正確な理由を明確にするため、すぐに声明を発表した。審判団は、マグワイアが自ら直接ゴールを決めたわけではないため、偶発的なハンドボールは現行の枠組みの下では反則にできないと判断した。
マッチセンターは次のように説明した。「マンチェスター・ユナイテッドのゴールとした主審の判定はVARによってチェックされ、確認された。マグワイアは偶発的なハンドボールの後の直接の得点者ではないと判断されたためだ」。VARはさらにこう付け加えた。「オウンゴールであり、偶発的なハンドボールは罰則の対象ではない。したがって、ゴールを認めるよう勧告する」
ハンドボールの具体的なルールを分析する
競技規則では、選手が手または腕から直接相手ゴールに得点した場合、あるいはボールが手または腕に触れた直後に得点した場合は反則になると定められている。
ただし、このゴールが認められたのには酌量すべき要素があった。規則では、得点が直後ではない場合、チームメートが得点した場合、またはオウンゴールになった場合の例外が明確にされている。具体的な文言では、「ボールがゴールに入らないこと。ただし、守備側選手のプレーの結果として『オウンゴール』となる場合」は反則ではないとされている。この事象を受け、ギャリー・ネヴィルはこのルールを見直す必要があると認めた。
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マンチェスター・ユナイテッドの今後に向けて
マンチェスター・ユナイテッドは、この圧勝で重要な勢いを築いた。ブルーノ・フェルナンデスのハットトリック達成と、ブライアン・ムベウモの5点目がその原動力となった。クラブはこの攻撃面での好調を、今後のチャンピオンズリーグのリーグフェーズへとつなげたい考えだ。一方で、審判統括団体には、来週の試合を前に偶発的なハンドボールのルールの文言を見直すよう、クラブからさらなる圧力がかかる可能性がある。
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