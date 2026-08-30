この事象を受け、プレミアリーグのマッチセンターはこの判定の正確な理由を明確にするため、すぐに声明を発表した。審判団は、マグワイアが自ら直接ゴールを決めたわけではないため、偶発的なハンドボールは現行の枠組みの下では反則にできないと判断した。

マッチセンターは次のように説明した。「マンチェスター・ユナイテッドのゴールとした主審の判定はVARによってチェックされ、確認された。マグワイアは偶発的なハンドボールの後の直接の得点者ではないと判断されたためだ」。VARはさらにこう付け加えた。「オウンゴールであり、偶発的なハンドボールは罰則の対象ではない。したがって、ゴールを認めるよう勧告する」