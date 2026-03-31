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解説：ハリー・ケインが日本との親善試合でイングランド代表として出場しない理由
練習中の接触事故により、ストライカーが欠場することになった
ハリー・ケインは、トレーニング中に軽傷を負ったため、火曜日の夜に行われるイングランド対日本の試合には出場しない。この不運な出来事にもかかわらず、イングランドサッカー協会は、キャプテンが治療のためにドイツに戻るのではなく、現時点では代表チームに残留することを確認した。
試合の登録メンバーから外すという決定は、怪我を悪化させないための予防措置と見られている。
イングランド代表の公式アカウント「X」で発表された声明では、キャプテンとMFジョーダン・ヘンダーソンの状況について次のように説明された。「ハリー・ケインはトレーニング中に軽度の怪我を負ったため、予防措置として今夜の試合は休養するが、引き続き代表チームに合流し、さらなる検査を受ける。ジョーダン・ヘンダーソンは今夜の試合を前にブレントフォードに戻った。」
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ウェンブリーでのトゥヘル監督の戦術的悩み
ケインの欠場は、トーマス・トゥヘル監督に重大な戦術的ジレンマをもたらした。ドミニク・ソランケやマーカス・ラッシュフォードといった本来の代役を起用する代わりに、このドイツ人監督は、正真正銘のストライカーを起用せずにこの親善試合に臨むことを選んだ。
ゴールキーパーにはジョーダン・ピックフォードが先発し、ディフェンスラインはエズリ・コンサ、ニコ・オライリー、マーク・ゲヒ、ベン・ホワイトで構成されている。
中盤と攻撃陣の布陣には、ウェンブリーのサポーターたちも驚きの声を上げている。エリオット・アンダーソンとコビー・マイヌーが中盤の中央に位置し、アンソニー・ゴードン、モーガン・ロジャース、コール・パーマー、フィル・フォーデンからなる創造性豊かな4人が得点の脅威を生み出す役割を担う。フォーデンは、ケインの代役として前線を牽引する「フォールス・ナイン」の役割を果たすと見られている。
負傷者の増加がチーム内で懸念されている
ケインの軽傷は、トゥヘル監督にとってまたしても痛手となった。同監督は、先日のウルグアイ戦（1-1の引き分け）の後、8人の選手が合宿から離脱する事態に見舞われていた。アーロン・ラムズデール、フィカヨ・トモリ、ドミニク・カルバート＝ルーウィン、ジョン・ストーンズ、アダム・ウォートン、ノニ・マドゥエケ、デクラン・ライス、ブカヨ・サカといった多くの主力選手が、この代表戦期間中に戦線離脱を余儀なくされている。
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ワールドカップの原則に焦点を当てる
選手選考の問題はあるものの、トゥヘル監督は、来たるワールドカップに向けて結束力のあるチームを作り上げるという長期的な目標に引き続き注力している。彼は、この2週間の間にコンディションに苦しんだ選手たちを含め、選手たちの献身的な姿勢を称賛した。
「選手たちはサッカーから精神的な休息をとるに値する。新しい環境での合宿に、彼らがどれほどのエネルギーを持って戻ってきたかは見て取れた」とトゥヘルは付け加えた。「それは彼らがクラブに戻り、パフォーマンスを発揮する助けになる。我々は彼らがクラブで活躍することを望んでいるが、同時にこれはアメリカ遠征前の最後の合宿でもあるため、我々の原則に立ち返りたいと考えている」。