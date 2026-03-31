解説：ハリー・ケインが日本との親善試合でイングランド代表として出場しない理由

ケインの欠場は、トーマス・トゥヘル監督に重大な戦術的ジレンマをもたらした。ドミニク・ソランケやマーカス・ラッシュフォードといった本来の代役を起用する代わりに、このドイツ人監督は、正真正銘のストライカーを起用せずにこの親善試合に臨むことを選んだ。

ゴールキーパーにはジョーダン・ピックフォードが先発し、ディフェンスラインはエズリ・コンサ、ニコ・オライリー、マーク・ゲヒ、ベン・ホワイトで構成されている。

中盤と攻撃陣の布陣には、ウェンブリーのサポーターたちも驚きの声を上げている。エリオット・アンダーソンとコビー・マイヌーが中盤の中央に位置し、アンソニー・ゴードン、モーガン・ロジャース、コール・パーマー、フィル・フォーデンからなる創造性豊かな4人が得点の脅威を生み出す役割を担う。フォーデンは、ケインの代役として前線を牽引する「フォールス・ナイン」の役割を果たすと見られている。