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解説：バルセロナのスター、ラミン・ヤマルがインスタグラムのプロフィール写真をレブロン・ジェームズに変更した理由
ヤマルはレブロンからインスピレーションを得ている
ヤマルはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を前にSNSで挑発的な投稿をした。 彼はクリーブランド・キャバリアーズがNBA史上初めて3勝1敗の劣勢を覆した直後、ジェームズがラリー・オブライエン・トロフィーを掲げる写真を自身のSNSのプロフィール画像に変更した。この瞬間と自分を重ねることで、ウインガーは「スコアに関係なく試合は終わっていない」と発信し、歴史的な大逆転から大きなインスピレーションを得ている。
ヤマルは月曜、この変更についてこう語った。「彼は明日の試合で私をインスパイアするロールモデルの一人です。彼のようにプレーできれば。チームにはベテランも若手もいます。私だけではありません。」
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欧州制覇への挑戦
巨大クラブにとって、チャンピオンズリーグは依然として成功の最高指標だ。欧州制覇を狙うチームが準々決勝で敗退すれば、それは大きな失敗とみなされる。ベテランも若手も、10年前に「キャバリアーズ」が見せた不屈の精神を示すことを強いられている。 浮き沈みの激しい今シーズン、ヤマルは数少ない希望だ。チームがメトロポリターノ遠征に備える中、彼の伝染する自信がサポーターを鼓舞している。
バルサ、アトレティコ戦でCL巻き返し狙う
ホームでの第1戦を0-2で落としたバルサは、厳しい状況に立たされている。スペインの首都へ遠征するバルセロナは、大きな壁に挑む。ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリードは、リードを守るときに守備が堅いことで知られる。しかし、ヤマルはまだ諦めていない。 プロフィール更新に加え、この若きアタッカーはチームへの献身を宣言し、SNSでカンプ・ノウのサポーターに呼びかけた。「まだ終わっていない、クルス（バルサファン）の皆さん」。
- AFP
マドリードの次はどうなるのか
第2戦は火曜夜、マドリードで始まる。バルセロナがシメオネの堅守を破るには、SNSのパフォーマンスだけでは不十分だ。だが、「アンダードッグ」としての気概が選手に火をつけるかもしれない。