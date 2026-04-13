ヤマルはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を前にSNSで挑発的な投稿をした。 彼はクリーブランド・キャバリアーズがNBA史上初めて3勝1敗の劣勢を覆した直後、ジェームズがラリー・オブライエン・トロフィーを掲げる写真を自身のSNSのプロフィール画像に変更した。この瞬間と自分を重ねることで、ウインガーは「スコアに関係なく試合は終わっていない」と発信し、歴史的な大逆転から大きなインスピレーションを得ている。

ヤマルは月曜、この変更についてこう語った。「彼は明日の試合で私をインスパイアするロールモデルの一人です。彼のようにプレーできれば。チームにはベテランも若手もいます。私だけではありません。」