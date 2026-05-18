ベテランMFは日曜日、レッドデビルズでの最終ホーム戦に出場。接戦を制したが、試合後会見は欠席した。ピッチで感情を露わにした彼は、クラブが「精神的に難しい状態」と説明した。

2022年にレアル・マドリードから7000万ポンドで加入し、4年間で161試合26得点を記録。2つのタイトル獲得に貢献したが、今夏フリー移籍で退団する。