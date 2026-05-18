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解説：ノッティンガム・フォレスト戦勝利後、カゼミーロがマンチェスター・ユナイテッドでの引退記者会見を中止した理由
ブラジル人選手にとって感慨深い別れ
ベテランMFは日曜日、レッドデビルズでの最終ホーム戦に出場。接戦を制したが、試合後会見は欠席した。ピッチで感情を露わにした彼は、クラブが「精神的に難しい状態」と説明した。
2022年にレアル・マドリードから7000万ポンドで加入し、4年間で161試合26得点を記録。2つのタイトル獲得に貢献したが、今夏フリー移籍で退団する。
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オールド・トラッフォードのサポーターへの最後のメッセージ
記者会見は中止となったが、カゼミーロはピッチでサポーターに直接言葉を掛けた。在籍記念の額装ユニフォームを受け取り、短いながらも温かな時間を共有した。彼は「ありがとう。選手もスタッフも、そしてファンも、皆ありがとう。このクラブで一番素晴らしいのは皆さんです」と語った。
その後、インスタグラムにも長文を投稿。「通り過ぎるだけの場所と、自分の一部になる場所がある。マンチェスターは永遠の故郷だ。この街、クラブ、サポーターに感謝。家族と過ごした4年間は一生忘れない。 言葉だけでは表現しきれないほどの幸せと温かさをいただきました。声援、思い出、そして初日から家族のように迎え入れてくれたことに感謝します。永遠にレッド・デビルです。」
キャリックがベテランのスター選手に敬意を表する
マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、チームを去るMFカゼミーロを絶賛した。シーズン終盤もプロ意識が高く、献身性は揺らがなかったと語った。また、ユナイテッドのサポーターと築いた特別な絆にも言及した。
キャリックは「彼は私やチームにとって素晴らしい存在だった」と述べた。 彼は状況を理解し、シーズン最後まで全力で取り組んだ。 もちろん、サッカーでは誰にでも波がある。それでも、ここまで力強くキャリアを締めくくり、ファンと築いた絆を示せたことは素晴らしい。」
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レアル・マドリードのレジェンドの次なる活躍は？
プレミアリーグでのキャリアが終盤に差し掛かり、カゼミーロの次なる移籍先への憶測が飛んでいる。本人は来季の所属先を明かしていないが、複数の高額オファーを受けていると報じられている。
特にメジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミが有力とされ、フリー移籍で迎え入れ、キャリアの集大成として古巣ラ・リーガのライバルたちとの再会を演出する可能性もある。