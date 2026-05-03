解説：ネイマールがサントス対パルメイラスのダービー戦に出場しなかった「不可解な」理由――ブラジルのスーパースターは2026年ワールドカップの代表選出を固唾をのんで見守っている

ネイマールはブラジルで人工芝ピッチを禁止する運動をリードし、トップレベルでは人工芝の居場所はないと主張している。彼は以前、自身のプレー制限とサッカー界の現状についてこう語った。「アリアンツ・スタジアムでプレーするのは私にとってほぼ不可能です。怪我の有無に関わらず、人工芝でプレーすることは選手として大きな懸念です。

ブラジルサッカーの現状には不安がある。自国のピッチで人工芝を議論しなければならないなんて馬鹿げている。ブラジルのサッカーの規模と重要性を考えれば、人工芝は選択肢に入ってはいけない。」