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解説：ネイマールがサントス対パルメイラスのダービー戦に出場しなかった「不可解な」理由――ブラジルのスーパースターは2026年ワールドカップの代表選出を固唾をのんで見守っている
芝生の対立
土曜日のパルメイラス対サントスの「クラシコ」は1－1の引き分け。最大の話題は、アウェーチームのネイマールがメンバーから外れたことだった。週半ばの試合でフル出場した同選手は、人工芝でのプレーを拒否し、アリアンツ・パルケでの出場を辞退。この采配はベテランに休息を与え、彼が「不条理で危険」と批判するピッチを避ける結果ともなった。
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人工芝への取り組み
ネイマールはブラジルで人工芝ピッチを禁止する運動をリードし、トップレベルでは人工芝の居場所はないと主張している。彼は以前、自身のプレー制限とサッカー界の現状についてこう語った。「アリアンツ・スタジアムでプレーするのは私にとってほぼ不可能です。怪我の有無に関わらず、人工芝でプレーすることは選手として大きな懸念です。
ブラジルサッカーの現状には不安がある。自国のピッチで人工芝を議論しなければならないなんて馬鹿げている。ブラジルのサッカーの規模と重要性を考えれば、人工芝は選択肢に入ってはいけない。」
ワールドカップへの夢
ネイマールは代表通算79得点を挙げ、ブラジル代表の歴代最多得点記録保持者だが、2023年10月のウルグアイ戦（0-2で敗北）以来、代表戦に出場していない。 アンチェロッティ監督率いる代表最終メンバー入りについては国内で議論が続いている。TyC Sportsの取材に、34歳のネイマールは「代表に選ばれることがブラジル人選手にとって最大の目標だ。ぜひともその一員になりたい」と語った。
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最終オーディション
5月18日（月）のワールドカップ最終26名発表まで、ネイマールがアンチェロッティ監督に準備万端を示すチャンスは残り4試合。コパ・スダメリカーナでのレコレータ遠征、ブラガンチーノとのリーグ戦、コリチーバとの2連戦で結果を残す必要がある。 ブラジルはモロッコ、ハイチ、スコットランドと同居し組み合わせに恵まれたが、彼は最終選考で割を食わないよう、状態を維持する必要がある。