【解説】チャンピオンズリーグ準決勝バイエルン戦でPSGがハンドによるPKを免れた理由。あまり知られていないルールが適用された。

チャンピオンズリーグ準決勝。ミュンヘンで戦うバイエルンは、開始早々の141秒でウスマン・デンベレに失点し、合計スコアでさらに水をあけられた。

30分頃、好機を迎えたバイエルンの攻撃を阻止するため、イエローカードを受けていたポルトガル人DFヌノ・メンデスがハンドをしたように見えたが、2枚目の警告と退場は免れた。副審はそれ以前にバイエルンのコンラッド・ライマーにもハンドがあったと指摘したが、リプレイでは確証できなかった。