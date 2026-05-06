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【解説】チャンピオンズリーグ準決勝バイエルン戦でPSGがハンドによるPKを免れた理由。あまり知られていないルールが適用された。
アリアンツ・アレーナでの大混乱
チャンピオンズリーグ準決勝。ミュンヘンで戦うバイエルンは、開始早々の141秒でウスマン・デンベレに失点し、合計スコアでさらに水をあけられた。
30分頃、好機を迎えたバイエルンの攻撃を阻止するため、イエローカードを受けていたポルトガル人DFヌノ・メンデスがハンドをしたように見えたが、2枚目の警告と退場は免れた。副審はそれ以前にバイエルンのコンラッド・ライマーにもハンドがあったと指摘したが、リプレイでは確証できなかった。
ジョアン・ネヴェスのハンドボール疑惑
その直後、PSGのペナルティエリアで混乱が発生し、スタジアム内の不満はさらに高まった。ヴィティーニャが自陣クリアを試みたボールがチームメイトのジョアン・ネヴェスの腕に当たった。意図的な接触ではなかったものの、腕は高く上げられていたため、バイエルンベンチは激しく抗議した。
しかしVARは短時間の確認後、介入しない判断を下した。この判定にケインらバイエルン選手は怒り心頭。直近のUEFA大会で物議を醸したハンドPKの例も頭をよぎった。皮肉なことにPSGも第1戦で似た恩恵を受けており、ボールがアルフォンソ・デイヴィスの股間を弾いて手に当たりPKを得ていた。
「ペナルティなし」の判定の根拠
ヴィティーニャが意図的にクリアしたボールが、身を守ろうとしたネヴェスの腕に当たった。このプレーでペナルティが与えられなかったのは、その接触が偶然であり、ルール上「味方からのボールが腕に当たっても、直接ゴールや決定機につながらなければ反則にならない」と定められているためだ。 腕は開いていたが、このような接触は反則とされない。公式『競技規則』も、「味方からのボールが手や腕に当たり、それが直接ゴールに入ったり即座に得点機会につながったりしない限りハンドではない」と定めている。
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シアラーが「無能な」審判を痛烈に批判
ハンドの判定基準が一貫していないと、解説者や元選手から批判が出ている。イングランドの伝説的ストライカー、アラン・シアラーもSNSで「今のハンドのルールはめちゃくちゃだ」と怒りを示した。
彼はXに「ハンドのルールはめちゃくちゃで、正気の沙汰じゃない。彼らはすべてを台無しにしてしまった。自分たちで自分を縛り上げてしまった。#無能」と投稿した。ハーフタイムのホイッスルが鳴ると、ケインが審判団に抗議し、トンネルへ向かう途中ではネベスの腕の動きをレフェリーに示した。