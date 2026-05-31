プスカシュ・アリーナでの4-3の敗戦後、最後のPKキッカーに選ばれたガブリエルへの疑問の声が上がった。5本目のキッカーを務めたブラジル人DFのシュートはバーを越え、優勝トロフィーはフランスの強豪チームに渡った。アルテタ監督は「通常のPK担当者がいなかったため、DFが自ら志願した」と説明した。

試合後、アルテタ監督は「正直、ガブリエルは5本目を蹴りたがっていた。私たちは備えて練習してきた。通常はブカヨ、マーティン、カイがキッカーだ。 PK戦になればキッカーは変わる予定だった。エブズ（エベレチ・エゼ）は練習で外さないが、今日は彼らが蹴る番だった。彼らの精度と効率が出ず、勝てなかった」



