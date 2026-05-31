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【解説】チャンピオンズリーグ決勝のPK戦でガブリエル・マガリャエスなぜアーセナルのキッカーに。ミケル・アルテタ監督はブラジル人DFの痛恨ミスをどう受け止めたか。
アルテタ監督、PK戦でのガブリエルの役割を説明
プスカシュ・アリーナでの4-3の敗戦後、最後のPKキッカーに選ばれたガブリエルへの疑問の声が上がった。5本目のキッカーを務めたブラジル人DFのシュートはバーを越え、優勝トロフィーはフランスの強豪チームに渡った。アルテタ監督は「通常のPK担当者がいなかったため、DFが自ら志願した」と説明した。
試合後、アルテタ監督は「正直、ガブリエルは5本目を蹴りたがっていた。私たちは備えて練習してきた。通常はブカヨ、マーティン、カイがキッカーだ。 PK戦になればキッカーは変わる予定だった。エブズ（エベレチ・エゼ）は練習で外さないが、今日は彼らが蹴る番だった。彼らの精度と効率が出ず、勝てなかった」
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ライス、銃撃戦の犠牲者を擁護
ロッカールームは落胆に包まれた。しかしデクラン・ライスはすぐさまチームメイトを擁護した。ガブリエルとエゼがPKを失敗したが、イングランド代表は2人を責めないでほしいと語った。
「チャンピオンズリーグの決勝でPKを外すのは辛い。でも、僕たちは彼らを愛している。サッカーではそういうこともある。決勝でPKを外したのは彼らだけじゃない。誰もが外した経験がある。今シーズン、この2人がいなければプレミアリーグを制覇できなかっただろう。残酷だが、前向きに捉えたい」とライスは語った。
アーセナル監督に言い訳はできない
PK戦が話題を呼んだ一方、アルテタ監督は試合中の判定、特に終盤のノニ・マドゥエケに対するファウルの取りこぼしに言及した。だが、判定が違えば結果が変わっていたかもしれないという推測は避けた。 「もし、もし、もし……それは起こらなかった。それだけだ」とアルテタは語った。「もっと良くなければならない。改善し、結果を得る余地を見つけなければならない」。敗戦しても、アルテタ率いるアーセナルはプレミアリーグ優勝で夏を迎え、22年ぶりのタイトルで強豪としての地位を確固たるものにした。
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痛みに耐え、王者たちのパレード
ブダペストでの敗戦にもかかわらず、ロンドンでの祝賀会は予定通り開催される。クラブはファンと共にリーグ優勝を祝う準備を進めている。アルテタ監督は、過酷なシーズンを通じて受けた揺るぎない支援に感謝を示した。チャンピオンズリーグのトロフィーこそ最高峰だったが、監督は選手とサポーターの絆がさらに強まったと確信している。
「サポーターの皆さん、選手たちが皆さんへの想いは私にもよく分かっています。シーズンを通じて困難な時期も共にいてくれた皆さんのサポートに心から感謝しています。22年ぶりのリーグ優勝は格別の喜びでした。優勝を逃し、皆さんにも大きな失望をもたらしたことを痛感しています。もし優勝できていたらどうなっていたか、想像できません。 全員が優勝を強く望んでいた。それでも明日は素晴らしい一日になるだろう」とアルテタは結んだ。