解説：ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰発表が遅れている理由

『ディアリオ・AS』紙によると、監督就任の遅れはベルナベウで起きた政治的混乱による。レアル・マドリードは2006年以来初めて会長選挙を控え、フロレンティーノ・ペレス現会長にエンリケ・リケルメ氏が立候補する見込みだ。ペレス氏は任期確保を優先し、指導体制の決定を保留しているため、監督人事への注目は後回しになっている。

モウリーニョ監督は選挙の行方を注視しており、ペレス会長の勝利を確信しているという。ペレス会長は、このポルトガル人指揮官に提示した2年契約を選挙戦略の柱として活用する可能性もある。そのため、ベンフィカの指揮官は投票が締め切られるまで正式契約に署名できない状況だ。



