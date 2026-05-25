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解説：ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰発表が遅れている理由
大統領選挙でベルナベウの事業が中断
『ディアリオ・AS』紙によると、監督就任の遅れはベルナベウで起きた政治的混乱による。レアル・マドリードは2006年以来初めて会長選挙を控え、フロレンティーノ・ペレス現会長にエンリケ・リケルメ氏が立候補する見込みだ。ペレス氏は任期確保を優先し、指導体制の決定を保留しているため、監督人事への注目は後回しになっている。
モウリーニョ監督は選挙の行方を注視しており、ペレス会長の勝利を確信しているという。ペレス会長は、このポルトガル人指揮官に提示した2年契約を選挙戦略の柱として活用する可能性もある。そのため、ベンフィカの指揮官は投票が締め切られるまで正式契約に署名できない状況だ。
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700万ユーロの契約解除条項が痛手
報道によると、モウリーニョ監督のベンフィカ退団には多額の金銭問題が絡んでいる。5月26日に、レアル・マドリードが700万ユーロで同監督を獲得できる条項は失効した。会長選で契約締結が遅れたため、レアルは期限を逃した。
この結果、交渉の主導権はベンフィカに移った。両クラブの関係は、アルバロ・カレラス移籍やジャンルーカ・プレスティアーニ、ヴィニシウス・ジュニアを巡るトラブルで既に悪化していた。レアル・マドリードはベンフィカと直接協議し、後任探しは難航している。
夏のチーム再編計画
手続きの遅れはあるが、モウリーニョはクラブを再建するため、すでに補強候補を選定している。報道では、デンマーク代表MFモーテン・ヒュルマンドの獲得を要請。移籍金は約5000万ユーロとされ、中盤の刷新を狙う。
さらに、バルセロナにレンタル移籍していた元マンチェスター・ユナイテッドの教え子マーカス・ラッシュフォードの獲得も目指し、市場に衝撃を与える構えだ。また、クラブレジェンドのトニ・クロースをアシスタントに起用する可能性も検討している。
- AFP
モウリーニョが第2のキャリアに挑む動機
モウリーニョにとって今回の復帰は「未完の課題」だ。2010～2013年のレアル・マドリード初監督時にはチャンピオンズリーグで3年連続準決勝に進んだが優勝できなかった。今シーズン、ベンフィカを無敗ながら引き分けが多すぎて優勝を逃したばかり。スペインの首都でタイトル獲得へ強い意欲を燃やしている。
現在交渉中の契約は、ラ・リーガ優勝を達成すれば3年目が自動延長される成功報酬型だ。在任中にクラブ記録の100ポイントをマークした実績を持つ彼に、2年間タイトルから遠ざかるチーム再建への期待が高まっている。