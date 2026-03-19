解説：ゴールキーパーの序列で順位を下げたにもかかわらず、マット・ターナーが米国代表で果たし得る重要な役割

この夏、米国代表のゴールを守る選手が誰であれ、重要な役割を担うことになるだろう。しかし、彼らは「よく油の差された機械」の中で最も重要な歯車とは見なされていない。ポチェッティーノ監督率いるチームが期待に応えるためには、フィールド上のスーパースターたちがその役割を果たさなければならない。

フリーデルは、チームを牽引する最も輝かしい存在について次のように語った。「現時点で私にとって最高の選手、正確には4人ですが、その3人はアントニー・ロビンソンでしょう。彼はこの大会で最高の左サイドバックの一人になるはずです。クリス・リチャーズ、ウェストン・マッケニー。彼らが私の推しです。 それから、万全のコンディションにあるタイラー・アダムスとクリスチャン・プリシッチだ。しかし、ワールドカップの試合では中盤の支配が不可欠だと思う。だから、タイラーとウェストンは極めて重要な存在になるだろう。

「クリスチャンはもちろんアメリカ代表にとって重要だが、クリス・リチャーズがプレミアリーグでこれほど活躍しているのを見るのは本当に嬉しい。そしてアントニーは、特にウイングバックとして5バックで戦う場合、スピードと質を兼ね備え、攻守両面で貢献できるため、非常に頼りになるだろう。

「私がチームの中心として期待するのは、こうした選手たちだ。彼らの活躍については、グループリーグを突破できると思う。その後は、どのチームと対戦するかが鍵になる。ベスト8に進出する能力はあるか？ ある。だが、それは容易ではない。 だからこそ、ワールドカップで優勝した国はこれまで8カ国しかないのです。トーナメントの後半、決勝トーナメントに進んだら、スペイン、ドイツ、イングランド、ベルギー、アルゼンチン、あるいはブラジルといった強豪を倒さなければなりません。自分たちよりおそらく強い、本当に実力のある相手と対戦することになるでしょう。

「グループリーグを突破するだろうと予想している。おそらく次のノックアウトステージも突破するだろう。そしてそこから先は、対戦相手次第、審判の判定、VARの判断、PKが味方につくか不利になるか、あるいは退場処分が出るかといった、まさに五分五分の勝負になる。そういう展開になるだろうと予想している。」