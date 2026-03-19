Getty
翻訳者：
解説：ゴールキーパーの序列で順位を下げたにもかかわらず、マット・ターナーが米国代表で果たし得る重要な役割
ターナーはポチェッティーノ監督の下でサポート役を務めるのにふさわしい選手だ
そこで登場するのが、2022年ワールドカップの全360分間に出場したターナーだ。2025年の1年間で代表戦出場数を52試合からわずか3試合しか増やせておらず、現時点では正ゴールキーパーではないかもしれないが、計り知れないほどの経験を誇っている。
昨夏、リヨンからレボリューションへのレンタル移籍が承認され、母国に戻った元アーセナルおよびノッティンガム・フォレストのゴールキーパーは、ポチェッティーノ監督の戦術においてサポート役を担うのにふさわしい人物と見なされている。
この見解は、元米国代表GKフリーデルも共有している。彼は1994年ワールドカップではトニー・メオラに次ぐ第2ゴールキーパーだったが、1998年と2002年のFIFAワールドカップでは、最も頼りになる最終防衛ラインとして活躍した。
- Getty/GOAL
米国男子代表のワールドカップにおけるゴールキーパー陣は誰で構成されるのか？
OLBGを代表して発言したフリーデルは、ポチェッティーノ監督とコーチ陣がゴールキーパー陣をいかに編成するかというGOALの質問に対し、次のように語った。「チーム編成において、これは興味深い問題だ。もし、このような大会での経験が限られているマット・フリーゼを正ゴールキーパーに据えるなら、マット・ターナーのような経験豊富な控え選手がいるのは本当に心強い。 それにマットは本当に良い人間だし、良いチームメイトであり、プロとしての姿勢も素晴らしい。
「そうした経験豊富な指導者がいれば、若手ゴールキーパーを第3ゴールキーパーとして招き入れ、大会という舞台でチームの一員として過ごす経験を積ませることができるかもしれない。
「おそらく、チームはそういう方向で進もうとしているのだろう。 もし1番と2番に経験の浅いゴールキーパーが2人いるなら、経験豊富な3番を招集しなければならない。だから、もしマットが2番として帯同するなら、彼とはよく知っている間柄だし、素晴らしいチームメイトになるだろう。彼は1番のゴールキーパーを助け、チーム全体に非常に前向きな影響を与えるはずだ。彼はそういう人間だからね。」
ターナーは、再び米国代表の正ゴールキーパーになることを諦めてはいないが、その座を勝ち取るためには時間との戦いを強いられている。かつてニューイングランドで共にプレーした選手が正ゴールキーパーの座を奪還できるかどうか尋ねられると、フリーデルは次のように付け加えた。 「彼にとっては難しいだろう。ライバルがいるからね。もちろんマット・フリース、それからクリス・ブレイディ、パトリック・シュルテだ。正ゴールキーパーになるには、相当な努力が必要になるだろう。」
米国男子代表にとって、最も重要な選手は誰ですか？
この夏、米国代表のゴールを守る選手が誰であれ、重要な役割を担うことになるだろう。しかし、彼らは「よく油の差された機械」の中で最も重要な歯車とは見なされていない。ポチェッティーノ監督率いるチームが期待に応えるためには、フィールド上のスーパースターたちがその役割を果たさなければならない。
フリーデルは、チームを牽引する最も輝かしい存在について次のように語った。「現時点で私にとって最高の選手、正確には4人ですが、その3人はアントニー・ロビンソンでしょう。彼はこの大会で最高の左サイドバックの一人になるはずです。クリス・リチャーズ、ウェストン・マッケニー。彼らが私の推しです。 それから、万全のコンディションにあるタイラー・アダムスとクリスチャン・プリシッチだ。しかし、ワールドカップの試合では中盤の支配が不可欠だと思う。だから、タイラーとウェストンは極めて重要な存在になるだろう。
「クリスチャンはもちろんアメリカ代表にとって重要だが、クリス・リチャーズがプレミアリーグでこれほど活躍しているのを見るのは本当に嬉しい。そしてアントニーは、特にウイングバックとして5バックで戦う場合、スピードと質を兼ね備え、攻守両面で貢献できるため、非常に頼りになるだろう。
「私がチームの中心として期待するのは、こうした選手たちだ。彼らの活躍については、グループリーグを突破できると思う。その後は、どのチームと対戦するかが鍵になる。ベスト8に進出する能力はあるか？ ある。だが、それは容易ではない。 だからこそ、ワールドカップで優勝した国はこれまで8カ国しかないのです。トーナメントの後半、決勝トーナメントに進んだら、スペイン、ドイツ、イングランド、ベルギー、アルゼンチン、あるいはブラジルといった強豪を倒さなければなりません。自分たちよりおそらく強い、本当に実力のある相手と対戦することになるでしょう。
「グループリーグを突破するだろうと予想している。おそらく次のノックアウトステージも突破するだろう。そしてそこから先は、対戦相手次第、審判の判定、VARの判断、PKが味方につくか不利になるか、あるいは退場処分が出るかといった、まさに五分五分の勝負になる。そういう展開になるだろうと予想している。」
- Getty Images Sport
米国代表の試合日程：親善試合でデ・ブライネとロナウドと対戦へ
6月12日のパラグアイ戦を皮切りにワールドカップの本戦が始まる前に、米国代表は4試合の親善試合を行う。ベルギー、ポルトガル、セネガル、ドイツとの対戦では、ケヴィン・デ・ブライネ、クリスティアーノ・ロナウド、サディオ・マネ、ジャマル・ムシアラといった有名選手たちと対戦する可能性がある。
広告