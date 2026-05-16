Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Kylian MbappeGetty Images
Muhammad Zaki

翻訳者：

【解説】エムバペがレアル・マドリードで「4番目の選択肢」発言をし、不満を爆発させた理由。

キリアン・エンバペ
レアル・マドリー
ラ・リーガ

キリアン・エムバペのレアル・マドリード移籍の夢は、公の場で悪夢へと転落した。彼の激しい怒りの爆発は、チーム内の亀裂と衝撃的な降格措置の噂を露呈させた。しかし、彼の苦悩の真の原因は、もっと根深いところにあるようだ。『マルカ』紙によると、舞台裏で行われた冷酷な戦術転換と哲学の抜本的な変更が彼の力を奪い、このスーパースターをベンチに追いやったという。

  • ムバッペ、公の場で激怒し「第4の選択肢」と主張

    フランス代表FWは、暫定監督のアルバロ・アルベロアの下で控えに降格したと主張し、レアル・マドリードを驚かせた。レアル・オビエドを2-0で下した試合後、ミックスゾーンでこう語った。「体調は100％だ。 先発できなかったのは、アルベロア暫定監督から『チームではマスタンツォーノ、ビニシウス、ガルシアに次ぐ4番手のFWだ』と言われたからだ。先発する準備はできていたし、監督の判断は尊重する。怒ってはいない」

    これに対しアルベロア監督は「4人のストライカーがいるなら理想だが、実際にはいない。ムバッペにそんな順位は言っていない。誤解だ」と即座に否定した。 「正直、何と言っていいか分からない。彼に『4番目のFWだ』なんて言うはずがない。私が起用しなければ、彼がプレーできないのは明らかだ。私は監督であり、誰を起用するかを決めるのは私だ」とアルベロアは反論した。

    • 広告
  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    なぜムバッペの苛立ちが爆発したのか

    この不満の背景には、当初ムバッペを軸に据えたシャビ・アロンソの就任がある。その間、ムバッペは活躍したが、ヴィニシウス・ジュニアは後回しに見えた。だがアルベロアが監督になると、戦術は再びブラジル人へ傾いた。彼は初日から「ヴィニの能力を最大限引き出す」と明言した。 チームメイトには彼を見つけ、ボールを預けるよう求める」

    マルカ』によるとこの方針転換でムバッペは孤立を感じているという。アルベロアは華より闘志を重んじ、「タキシードでピッチに立つのではなく、汗と泥でシャツを汚す選手でレアル・マドリードは築かれた」と語った。 同紙はこれを守備への貢献が不足するムバッペへの皮肉と解釈し、選手とベンチとの溝がさらに深まったと伝えている。

  • 不和報道を受け、ペレス氏が公に支持を表明

    その渦中にあるのがクラブ会長のフロレンティーノ・ペレスだ。大型投資を守ろうとする彼は、コーチ陣と摩擦があっても「ムバッペは現在マドリードで最高の選手」と主張する。ただし監督の決定については選手と直接話さないとも認めた。

    また、連日報じられるロッカールームの不安定さについても言及。コパ・デル・レイでアルバセテに敗れ、チャンピオンズリーグではバイエルンに敗退、リーガもバルセロナに奪われた2年連続無冠を受け、「原因はチーム不和ではなくクラブワールドカップ後の肉体疲労だ」と断じた。 我々は身体的な面での回復ができていない」と説明した。


  • Mbappe ViniciusGetty Images

    ベルナベウでのブーイングと不透明な未来

    スタンドにも緊張が波及し、ムバッペはマドリディスタから耳をつんざくようなブーイングを受けた。オビエド戦ではウォーミングアップ中から観客が口笛を吹き、69分にピッチに入った際も反応は同じだった。それでもムバッペは動じなかった。「受け入れるしかない。人々が意見を表明しているだけだ。 個人的に受け止めるべきではない。今夜、誰かが死ぬわけじゃない。勝てていない時、人々が特定の選手をブーイングするのは普通だ」と語った。

    シーズン終盤に入り、ビニシウス・ジュニアがアルベロア監督の下でリーダーとして定着しつつある現在、「エムバペ時代」の行方は不透明だ。クラブ首脳陣が2人の“ガラクティコス”の溝を埋められない場合、今夏ベルナベウで劇的な変化が起きる可能性がある。

ラ・リーガ
セビージャ crest
セビージャ
SEV
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA