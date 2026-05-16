【解説】エムバペがレアル・マドリードで「4番目の選択肢」発言をし、不満を爆発させた理由。

フランス代表FWは、暫定監督のアルバロ・アルベロアの下で控えに降格したと主張し、レアル・マドリードを驚かせた。レアル・オビエドを2-0で下した試合後、ミックスゾーンでこう語った。「体調は100％だ。 先発できなかったのは、アルベロア暫定監督から『チームではマスタンツォーノ、ビニシウス、ガルシアに次ぐ4番手のFWだ』と言われたからだ。先発する準備はできていたし、監督の判断は尊重する。怒ってはいない」

これに対しアルベロア監督は「4人のストライカーがいるなら理想だが、実際にはいない。ムバッペにそんな順位は言っていない。誤解だ」と即座に否定した。 「正直、何と言っていいか分からない。彼に『4番目のFWだ』なんて言うはずがない。私が起用しなければ、彼がプレーできないのは明らかだ。私は監督であり、誰を起用するかを決めるのは私だ」とアルベロアは反論した。