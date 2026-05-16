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【解説】エムバペがレアル・マドリードで「4番目の選択肢」発言をし、不満を爆発させた理由。
ムバッペ、公の場で激怒し「第4の選択肢」と主張
フランス代表FWは、暫定監督のアルバロ・アルベロアの下で控えに降格したと主張し、レアル・マドリードを驚かせた。レアル・オビエドを2-0で下した試合後、ミックスゾーンでこう語った。「体調は100％だ。 先発できなかったのは、アルベロア暫定監督から『チームではマスタンツォーノ、ビニシウス、ガルシアに次ぐ4番手のFWだ』と言われたからだ。先発する準備はできていたし、監督の判断は尊重する。怒ってはいない」
これに対しアルベロア監督は「4人のストライカーがいるなら理想だが、実際にはいない。ムバッペにそんな順位は言っていない。誤解だ」と即座に否定した。 「正直、何と言っていいか分からない。彼に『4番目のFWだ』なんて言うはずがない。私が起用しなければ、彼がプレーできないのは明らかだ。私は監督であり、誰を起用するかを決めるのは私だ」とアルベロアは反論した。
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なぜムバッペの苛立ちが爆発したのか
この不満の背景には、当初ムバッペを軸に据えたシャビ・アロンソの就任がある。その間、ムバッペは活躍したが、ヴィニシウス・ジュニアは後回しに見えた。だがアルベロアが監督になると、戦術は再びブラジル人へ傾いた。彼は初日から「ヴィニの能力を最大限引き出す」と明言した。 チームメイトには彼を見つけ、ボールを預けるよう求める」
『マルカ』によると、この方針転換でムバッペは孤立を感じているという。アルベロアは華より闘志を重んじ、「タキシードでピッチに立つのではなく、汗と泥でシャツを汚す選手でレアル・マドリードは築かれた」と語った。 同紙はこれを守備への貢献が不足するムバッペへの皮肉と解釈し、選手とベンチとの溝がさらに深まったと伝えている。
不和報道を受け、ペレス氏が公に支持を表明
その渦中にあるのがクラブ会長のフロレンティーノ・ペレスだ。大型投資を守ろうとする彼は、コーチ陣と摩擦があっても「ムバッペは現在マドリードで最高の選手」と主張する。ただし監督の決定については選手と直接話さないとも認めた。
また、連日報じられるロッカールームの不安定さについても言及。コパ・デル・レイでアルバセテに敗れ、チャンピオンズリーグではバイエルンに敗退、リーガもバルセロナに奪われた2年連続無冠を受け、「原因はチーム不和ではなくクラブワールドカップ後の肉体疲労だ」と断じた。 我々は身体的な面での回復ができていない」と説明した。
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ベルナベウでのブーイングと不透明な未来
スタンドにも緊張が波及し、ムバッペはマドリディスタから耳をつんざくようなブーイングを受けた。オビエド戦ではウォーミングアップ中から観客が口笛を吹き、69分にピッチに入った際も反応は同じだった。それでもムバッペは動じなかった。「受け入れるしかない。人々が意見を表明しているだけだ。 個人的に受け止めるべきではない。今夜、誰かが死ぬわけじゃない。勝てていない時、人々が特定の選手をブーイングするのは普通だ」と語った。
シーズン終盤に入り、ビニシウス・ジュニアがアルベロア監督の下でリーダーとして定着しつつある現在、「エムバペ時代」の行方は不透明だ。クラブ首脳陣が2人の“ガラクティコス”の溝を埋められない場合、今夏ベルナベウで劇的な変化が起きる可能性がある。