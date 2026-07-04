エジプトのテクニカルスタッフはPK戦直前、緊急ブリーフィングでライアンのPKの癖を分析した。 選手たちは1月17日のレアル・マドリード対レバンテ戦（2-2の引き分け）の映像をノートパソコンで分析し、特に58分のPKシーンに注目した。オーストラリア人GKはゴールライン上で大きく動き、ムバッペの集中を乱そうとしたが、フランス人FWは動じず、ライアンの逆を突いてゴール。直後、ライアンのダンスを真似て祝った。



