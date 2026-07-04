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Egypt Mbappesocial gfx/ Getty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

【解説】エジプト代表がオーストラリア戦のPK戦直前、ノートパソコンでキリアン・ムバッペのPK映像を見ていた理由

エジプト
キリアン・エンバペ
オーストラリア 対 エジプト
オーストラリア
マシュー・ライアン
ワールドカップ

エジプト代表のコーチ陣は、ダラスでのワールドカップ決勝トーナメントでオーストラリアを破った。その歴史的勝利のため、彼らは最新の分析手法を駆使した。PK戦直前、選手たちはノートパソコンの画面を囲み、レアル・マドリードのスーパースター、キリアン・ムバッペがオーストラリアGKマット・ライアンと対峙した映像を分析していた。

  • ファラオに関する研究映像

    エジプトのテクニカルスタッフはPK戦直前、緊急ブリーフィングでライアンのPKの癖を分析した。 選手たちは1月17日のレアル・マドリード対レバンテ戦（2-2の引き分け）の映像をノートパソコンで分析し、特に58分のPKシーンに注目した。オーストラリア人GKはゴールライン上で大きく動き、ムバッペの集中を乱そうとしたが、フランス人FWは動じず、ライアンの逆を突いてゴール。直後、ライアンのダンスを真似て祝った。


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    スタッフがゴールキーパーの傾向を分析する

    この入念な準備は、トップレベルで進む詳細なデータ分析の重要性を示した。エジプトのスタッフは、PK戦を運任せにせず、キッカーたちにライアンのポジション、体の動き、プレッシャーでの反応時間を分析させた。短いブリーフィングで頭は整理され、選手たちは歓声を遮断。世界最高峰のフォワードが放つ決定的なキックを再現することに集中した。

  • 終盤の交代策が裏目

    オーストラリアは119分、パトリック・ビーチをベンチに下げ、GKを交代。この采配の直後、戦略的な映像分析が重要な役割を果たした。 エジプト代表はノートパソコンでライアンの傾向を分析しており、このベテランGKはPKを1本も止められなかった。ロイター通信によると、PK心理の専門家ゲイル・ヨルデット氏は、審判の笛直後にキックしたムバッペの例が示すとおり、自信と決断力はどんなに完璧なルーティンより重要だと説明した。

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    手強いノックアウト戦が待ち受けている

    エジプトは、データ分析で得た精密戦術を、前回王者アルゼンチンとの16強戦で示さねばならない。アルゼンチンはカーボベルデとの5得点を奪い合った乱戦を辛勝した。再び歴史を動かすには、鉄壁の守備とキャプテンの卓越したトランジションが不可欠だ。

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