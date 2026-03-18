解説：ヴァージル・ファン・ダイクがチャンピオンズリーグで出場停止処分を受ける可能性がある理由

競技運営団体の規定では、選手の出場停止基準について明確に定められている。「選手およびチーム関係者は、レッドカードには至らなかった警告を3回受けた場合、およびその後の奇数回目の警告（5回目、7回目、9回目など）を受けた場合、次の公式戦に出場停止となる。」

ファン・ダイクの場合、トラブルの発端はPSVアイントホーフェンに1-4で敗れた試合での警告であり、先週イスタンブールで行われた試合で2枚目のイエローカードを受けた。グラヴェンベルフとジョーンズも、肉体的負担の大きい欧州戦線において共に警告を2回受けたことで、同様の窮地に立たされている。