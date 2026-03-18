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解説：ヴァージル・ファン・ダイクがチャンピオンズリーグで出場停止処分を受ける可能性がある理由
3人が出場停止処分を受ける可能性
リヴァプールは、準々決勝進出が選手層に大きな打撃を与える可能性があることを承知の上で、今夜アンフィールドで行われる決勝戦に臨む。UEFAの現行の懲戒規定では、イエローカードを3枚累積した選手は1試合の出場停止処分を受けることになる。 重要なのは、警告記録が準々決勝の全試合が終了するまでリセットされない点だ。これにより、ファン・ダイク、ライアン・グラヴェンベルフ、カーティス・ジョーンズは直ちに危険な状況に置かれている。3人ともこれまでのラウンドで警告を受けており、今夜さらにイエローカードを受ければ、王者パリ・サンジェルマンとの第1戦を欠場することになる。
UEFAの厳格な警告規定
競技運営団体の規定では、選手の出場停止基準について明確に定められている。「選手およびチーム関係者は、レッドカードには至らなかった警告を3回受けた場合、およびその後の奇数回目の警告（5回目、7回目、9回目など）を受けた場合、次の公式戦に出場停止となる。」
ファン・ダイクの場合、トラブルの発端はPSVアイントホーフェンに1-4で敗れた試合での警告であり、先週イスタンブールで行われた試合で2枚目のイエローカードを受けた。グラヴェンベルフとジョーンズも、肉体的負担の大きい欧州戦線において共に警告を2回受けたことで、同様の窮地に立たされている。
チームにとっての規律上のリスク
今夜の試合の懸かったものは、単に次のラウンドに進むことだけにとどまらない。リヴァプールは、昨シーズン彼らを敗退させたPSGに対して、雪辱のチャンスを掴むために戦っているのだ。「警告の危機」にある3人の選手に注目が集まっているが、チーム全体もプレッシャーを感じている。 ドミニク・ソボスライ、アレクシス・マカリスター、そしてヒューゴ・エキティケは、いずれも現在イエローカード1枚を抱えている。彼らは今、規律上の地雷原を慎重に歩まなければならない。イエローカードの累積は準々決勝終了後にリセットされるため、今後の試合で3枚目の警告を受けた選手は、クラブ史上最も勝ち進んだこの大会の重要な局面で出場停止処分を受けることになる。
スロットの微妙なバランス感覚
スロット監督は、シーズン終盤の重要な局面をチームを率いて乗り切るという困難な課題に直面している。当面の優先課題は、トルコでの試合で守備の強さを証明した粘り強いガラタサライを打ち破ることだ。同戦では、VARによる判定介入がなければ、ビクター・オシメンが得点を挙げ、リードをほぼ倍増させる所だった。 もしリヴァプールがアンフィールドの熱気を味方につけて勝ち進めば、スロット監督はPSGとの大一番で主力選手たちをどう起用するか決断しなければならない。プレミアリーグの優勝争いから脱落したリヴァプールにとって、チャンピオンズリーグは主要タイトル獲得の最後のチャンスであり、ヴァン・ダイクのような要となる選手が出場停止処分を受けることになれば、その打撃はさらに甚大なものとなるだろう。
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