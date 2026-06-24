写真ではベリンガムがアユーと会話中に口元を覆っていた。しかし審判団にとって重要なのは「文脈」だ。FIFA審判部長ピエルルイジ・コリーナ氏は大会前に、その行為自体は禁止されておらず、激しい対立の最中に行う場合のみ違反だと明言していた。 「選手たちは友人とも話すため、腕やシャツで口を覆っても構わない」と説明した。「要は、友好的な会話なら問題ない。」

レアル・マドリードのMFとアユーの場面では敵意が認められず、戦術確認か雑談とみなされた。激しい乱闘中に同ジェスチャーをしたミゲル・アルミロンが退場したケースとは異なり、ベリンガムの行動はVAR介入が必要な「対立状態」には該当しなかった。



