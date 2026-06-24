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【解説】イングランド対ガーナ戦の引き分け試合で、ジュード・ベリンガムがジョーダン・アユーと会話中に口元を覆ったにもかかわらずレッドカードが出なかった理由
FIFAの新しいマスク着用規定
2026年W杯に向けて最近導入された新ルールが、ベリンガムを巡る論争のきっかけだ。このルールでは、相手と話す際に故意に口を隠した選手は退場となる。今年初めに同性愛嫌悪行為で6試合の出場停止を受けたベンフィカのジャンルーカ・プレスティアンニ選手の事例を受け、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が主導した。
同会長は「これは敬意と模範の問題だ。隠すものがなければ口を覆う必要はない」と語っている。
- AFP
なぜベリンガムは処罰を免れたのか
写真ではベリンガムがアユーと会話中に口元を覆っていた。しかし審判団にとって重要なのは「文脈」だ。FIFA審判部長ピエルルイジ・コリーナ氏は大会前に、その行為自体は禁止されておらず、激しい対立の最中に行う場合のみ違反だと明言していた。 「選手たちは友人とも話すため、腕やシャツで口を覆っても構わない」と説明した。「要は、友好的な会話なら問題ない。」
レアル・マドリードのMFとアユーの場面では敵意が認められず、戦術確認か雑談とみなされた。激しい乱闘中に同ジェスチャーをしたミゲル・アルミロンが退場したケースとは異なり、ベリンガムの行動はVAR介入が必要な「対立状態」には該当しなかった。
アルミロンの判例と法理の一貫性
パラグアイのアルミロンはトルコ戦で口を覆って会話し、退場した最初の選手となった。乱闘の中でメルト・ムルドゥルに話しかける際、口元を隠した行為は侮辱を隠すものと判断された。彼は1試合の出場停止を受けた。
この規則の運用には一貫性への疑問が残る。批判派は、選手が会話を始めてから口を覆う様子を審判に指摘し、相手を退場させる「武器」として悪用される恐れがあると主張する。現状、各大会が任意で導入可能であり、物議を醸す恐れがあるため、プレミアリーグなどの国内リーグが採用するかは不透明だ。
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タッチラインでの緊張とケイロス監督の激怒
口を覆った一件だけでなく、ベリンガムはハーフタイムにガーナ代表のカルロス・ケイロス監督と激しい口論も交わした。ケイロス監督は後日、ジェローム・オポクへのタックルを問われた際、ベリンガムが「人生という本には載っていない言葉」を使ったと主張した。
試合終了後も怒りを収めず、終盤にPKを逃した場面について「VARはコーヒーを飲みに行っていた」と批判した。メディアには「ワールドカップでVARが機能しているのか分からない。彼らは運が良かった。またしてもVARはコーヒーを飲みに行った」と語った。 私もコーヒーは飲むが、あれは明らかなPKでレッドカードだ」