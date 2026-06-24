2026年W杯に向けて最近導入された新ルールが、ベリンガムを巡る論争のきっかけだ。このルールでは、相手と話す際に故意に口を隠した選手は退場となる。今年初めに同性愛嫌悪行為で6試合の出場停止を受けたベンフィカのジャンルーカ・プレスティアンニ選手の事例を受け、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が主導した。

同会長は「これは敬意と模範の問題だ。隠すものがなければ口を覆う必要はない。規則は全員に明確に伝えられている」と語った。