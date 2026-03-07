Getty Images Sport
解説：アーリング・ハーランドが負傷していないにもかかわらず、マンチェスター・シティのニューカッスル戦メンバーから外された理由
ハーランド、レアル・マドリード戦に向け体調管理のため欠場
この欠場は、先週のトレーニングで負った足首の打撲によるもので、リーズ戦での勝利を逃した。ただし、週半ばのノッティンガム・フォレスト戦（2-2の引き分け）では、短時間ながら苦労しながら復帰していた。 来週水曜に迫るレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦を控え、このエースストライカーをセント・ジェームズ・パーク遠征から外す決断は、シーズン終盤の過酷な時期における彼の体調管理の慎重さを浮き彫りにしている。
ノルウェー人にとっての戦略的休息
セント・ジェームズ・パークでは当初懸念が持たれたものの、ハーランドに新たな負傷の懸念はないとみられている。マンチェスター・イブニング・ニュースによれば、ペップ・グアルディオラ監督は慎重な姿勢を選択し、レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ決戦を控え、ストライカーの長期的なコンディション維持を優先した。グアルディオラ監督は懸念を否定し、水曜日の試合に向けハーランドが十分に調整できることに重点を置いていると説明。ニューカッスル戦でのベンチ入りではなく、トレーニングの質を重視する姿勢を示した。
グアルディオラによる大規模なローテーション
ハーランドの欠場は、グアルディオラが実施した大規模な変更の一環であった。オマル・マルムシュが最前線の指揮を任され、サヴィーニョとジェレミー・ドクは負傷離脱を経て先発出場を果たした。守備の中心ではジョン・ストーンズが主将の腕章を託され、マテウス・ヌネスが週中の先発メンバーで唯一残留した選手となった。
ベルナベウに目を向けて
ローテーションを多用する指揮は、3つの戦線で戦い続けるシティにおけるグアルディオラのバランス感覚を浮き彫りにしている。選手交代にもかかわらず、シティの指揮官はFAカップが依然として優先事項だと強調した。金曜日に語ったグアルディオラはこう述べた。「ここ数年で我々はどれだけ決勝戦や準決勝を戦ってきたか？数えきれないほどだ。つまりFAカップが非常に重要だという証だ。我々はニューカッスルに乗り込み、次のラウンドへ進むために勝利を掴みに行く」
