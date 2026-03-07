翻訳者：

解説：アーリング・ハーランドが負傷していないにもかかわらず、マンチェスター・シティのニューカッスル戦メンバーから外された理由

マンチェスター・シティのサポーターは土曜日午後、ニューカッスル・ユナイテッドとのFAカップ5回戦に向けたチームシートが公開されると、驚きの事実を知らされた。スターストライカーのアーリング・ハーランドが試合日メンバーから完全に外れており、クラブにとって重要な試合が続く中、彼の体調に即座に懸念が浮上した。ノルウェー人FWはここ3試合のうち2試合を欠場している。