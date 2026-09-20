Mark Pain
翻訳者：
解説：アーセナルがブライトンに屈辱的な敗戦を喫した一戦で、デクラン・ライスがマリック・ヤルクイェを蹴りながらも退場を免れた理由
ライス、アメックスでの終盤の退場を免れる
アーセナルは今週土曜日、南部沿岸での一戦で0-3の大敗を喫し、今季開幕からの完璧なスタートを手放した。パスカル・グロス、チャラランポス・コストゥラス、チェマ・アンドレスのゴールでブライトンが快勝を収め、この結果によってマンチェスター・シティがプレミアリーグ首位でアーセナルを上回った。
試合終了間際には、アーセナルのいら立ちが噴出した。ライスがヤルクイエに手を出し、主審ダレン・イングランドはイエローカードを提示。ブライトンの選手たちは退場処分を激しく求めたが、報道によるとVAR担当のティモシー・ウッドがこの場面を確認し、ピッチ上での判定をより重い処分に変更しない判断を下したという。
- Crystal Pix
VARが物議を醸した判定を説明した
試合後、プレミアリーグはライスが退場にならずピッチに残った判定プロセスについて説明した。talkSPORTによると、VARはこのMFの行為について、レッドカードに相当する基準を満たしていないと判断したという。
検証の結果、この場面は乱暴な行為と分類されるのに必要な重大性を欠いていると結論づけられた。その代わりに、審判団はこの遅れて足を出した行為を「せいぜい子どもっぽいもの」と位置づけ、当初の警告をそのままとした。
この裁定はオンライン上で一部ファンの不満を招いた。多くのサポーターは、わずか1週間前にフィル・フォーデンがブルーノ・フェルナンデスに対する類似のチャレンジで退場処分を受けた直近のマンチェスター・ダービーを引き合いに出し、両者を直接比較した。
高まりつつある流れの中、シアラーがその判断を擁護
識者の多くは主審の判定におおむね同意し、この終盤のキックは悪意ある攻撃というより軽微な非行だと受け止めた。『BBC Match of the Day』で語った元プレミアリーグFWアラン・シアラーも、この場面へのイングランドの対応を支持した。
「これはデクラン・ライスのフラストレーションだった。ヤルコウエがそこで彼を少し小突いているし、主審の判断は正しかったと思う。イエローカードを出した」とシアラーは説明した。「そこまで攻撃的だったとは思わないし、相手に激しく襲いかかったわけでもない。だから主審の判定は正しかったと思うが、これはアーセナルの一日を象徴するような場面でもあった」
ただ、この小競り合いは、ライスの最近のパフォーマンスに繰り返し見られる傾向を浮き彫りにしている。アーセナルがチェルシーに2-1で競り勝った試合でも、このMFは試合終盤のカウンターを止めるために意図的なトリップを行い、その後モーガン・ロジャーズと激しいにらみ合いを繰り広げていた。
- Mark Pain
アルテタ、重要な連戦へ準備整う
アーセナルはプレミアリーグ首位の座を取り戻すべく、インターナショナルブレークの間に立て直しを図らなければならない。ライスが長期出場停止を免れたことはアルテタにとって非常に大きな追い風であり、重要なMFが今後の国内での重要な連戦にも出場可能となる。
クラブサッカーが再開されると、アーセナルはリーズ・ユナイテッド、ノッティンガム・フォレスト、エヴァートンとのリーグ戦3試合に続けて臨む。サウスコーストへの惨憺たる遠征から素早く立ち直ることを目指す中、アーセナルには中盤で強い存在感を放つライスの存在がどうしても必要になる。
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