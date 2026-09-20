アーセナルは今週土曜日、南部沿岸での一戦で0-3の大敗を喫し、今季開幕からの完璧なスタートを手放した。パスカル・グロス、チャラランポス・コストゥラス、チェマ・アンドレスのゴールでブライトンが快勝を収め、この結果によってマンチェスター・シティがプレミアリーグ首位でアーセナルを上回った。

試合終了間際には、アーセナルのいら立ちが噴出した。ライスがヤルクイエに手を出し、主審ダレン・イングランドはイエローカードを提示。ブライトンの選手たちは退場処分を激しく求めたが、報道によるとVAR担当のティモシー・ウッドがこの場面を確認し、ピッチ上での判定をより重い処分に変更しない判断を下したという。



