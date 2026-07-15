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Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images
Moataz Elgammal

翻訳者：

解説：アンドレイ・サントスがチェルシー退団を希望し、5000万ポンドでマンチェスター・ユナイテッド移籍を志願した理由。

アンドレイ・サントス
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
チェルシー

アンドレイ・サントスは、チェルシーでトップチームに定着できないと判断し、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍した。中盤の競争が激しく、欧州大会での出場機会も限られていたため、彼は移籍を希望。成長を求めてオールド・トラッフォードへ高額移籍を果たした。

  • スタンフォード・ブリッジでの熾烈な戦い

    デイリー・メール』紙によると、サントスは中盤の選手層が過密になったことを理由にチェルシー退団を申し出た。

    モイセス・カイセドが新契約を締結し、エンツォ・フェルナンデスの売却には1億2000万ポンドを要求するクラブの方針を知り、サントスは出場機会がさらに減ると判断した。

    さらにロメオ・ラビアやダリオ・エッスゴもポジションを争っており、出場時間が大きく制限されることを悟った。

    チェルシーは今季欧州カップ戦に出場できず、ローテーションの機会も限られる。そのためサントスは代理人に移籍先を探させ、マンチェスター・ユナイテッドが基本移籍金4800万ポンド＋追加200万ポンドで獲得した。

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  • Andrey Santos ChelseaGetty Images

    エンツォ・マレスカ監督への不満

    チェルシーは以前、ウェストハムからの4500万ポンドのオファーを拒否した。しかしサントスは出場しても安定感を欠いた。ブライトン戦では彼のミスタッチから無理なパスにつながり、トレヴォ・チャロバが退場。チェルシーは1-3で負けた。

    このミスを重く見たエンツォ・マレスカ監督は、ノッティンガム・フォレスト戦のハーフタイムにサントスを交代させ、以降はカップ戦や欧州大会のみに先発起用した。才能は明らかだが、チームがプレミアリーグ10位にとどまる中、サントスが監督の信頼を取り戻すのは難しくなっていった。

  • リアム・ローゼニオール、信頼を失う

    リアム・ローゼニオールの加入は、2人が以前ストラスブールで成功を収めた経緯から、チェルシーでのサントスの活躍を後押しすると期待されていた。当初は連続先発したが、2月のバーンリー戦を境に両者の関係は悪化した。ローゼニオール監督は、ロスタイムにジアン・フレミングにヘディング同点弾を許した守備を激しく批判した。

    しかし直後、別のCKでフレミングをマークするサントスの姿が映し出され、犯人は彼だったことが示唆された。以降、ローゼニオールはサントスをベンチに下げ、最後の2試合は出場させなかった。暫定指揮官マクファーレン体制下でも、サントスはマンチェスター・シティ戦で致命的なマークミスを犯した。

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  • Andrey Santos(C)Getty Images

    アンドレイ・サントスの今後はどうなるのか？

    マンチェスター・ユナイテッドは完成された選手ではなく、サントスの将来性に投資した。彼は今、オールド・トラッフォードに慣れ、スタメンでプレーする時間を確保することが課題だ。守備のミスを減らし、優れたパス能力を示せれば、チェルシーの判断を覆し、ユナイテッドの要になれる絶好のチャンスだ。

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