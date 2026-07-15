『デイリー・メール』紙によると、サントスは中盤の選手層が過密になったことを理由にチェルシー退団を申し出た。

モイセス・カイセドが新契約を締結し、エンツォ・フェルナンデスの売却には1億2000万ポンドを要求するクラブの方針を知り、サントスは出場機会がさらに減ると判断した。

さらにロメオ・ラビアやダリオ・エッスゴもポジションを争っており、出場時間が大きく制限されることを悟った。

チェルシーは今季欧州カップ戦に出場できず、ローテーションの機会も限られる。そのためサントスは代理人に移籍先を探させ、マンチェスター・ユナイテッドが基本移籍金4800万ポンド＋追加200万ポンドで獲得した。