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解説：アカデミー賞受賞者のマイケル・B・ジョーダンが主演男優賞を受賞した後、なぜボーンマスから祝福のメッセージが届いたのか
ハリウッドの歴史に残る夜
ジョーダンは日曜日の夜、映画『Sinners』での二役を演じた功績により、主演男優賞を受賞し、自身初のアカデミー賞を獲得した。ティモシー・シャラメやレオナルド・ディカプリオらを擁する激戦を制し、ジョーダンは同賞を受賞した6人目の黒人俳優となった。 授賞式の直後、ボーンマスはソーシャルメディアでこの快挙を祝い、「チェリーズ・ファミリーにとって誇らしい日」と述べた。このような公の称賛は、ジョーダンが2022年後半に著名な買収グループに加わったことをきっかけに始まった、クラブとの強固なビジネス関係に由来している。
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最高の舞台での感謝
感極まったジョーダンはステージに上がり、トロフィーを受け取ると、スピーチの冒頭で「神は偉大だ」というシンプルな信仰の言葉を述べた。彼はこの場を利用して家族への感謝を伝え、特に観客席にいる母親に言葉を掛けた。 一方、ボーンマスの公式チャンネルは、彼がクラブの核心的なメンバーであることを早々に改めて強調した。この俳優が「チェリーズ」に関与しているのは、億万長者ビル・フォーリーが率いるブラック・ナイト・フットボール・クラブと共同で少数株主となっているためだ。ジョーダンは、クラブのグローバルなマーケティング活動を強化し、ボーンマス・ブランドの「国際化」を推進するために特別に招かれた。
フォーリー・ジョーダン・パートナーシップ
マキシム・デミンが保有する全株式を売却した後、ジョーダンとヌラ・サーカーがフォーリー率いるコンソーシアムに加わった。現場主義の会長であるフォーリーは、エリートスポーツとグローバルなエンターテインメントの架け橋となる役割を果たしており、クラブに対する「常に前進し、決して後退しない」という哲学のもと、選手の育成とファンの体験を重視している。
- AFP
世界的な人気を活かす
ジョーダンが正式にアカデミー賞受賞者となったことで、彼の人気はかつてないほど高まっており、ボーンマスにとって北米をはじめとする地域での商業的展開を拡大するまたとない好機となる可能性がある。クラブは現在、プレミアリーグでの長期的な地位の確保と施設の近代化に注力しており、オーナーグループはこれらのプロジェクトに引き続き多額の投資を行っている。ピッチ上では、チェリーズは3月20日、チャンピオンズリーグ出場権を目指すマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎えて次戦に臨む。
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