感極まったジョーダンはステージに上がり、トロフィーを受け取ると、スピーチの冒頭で「神は偉大だ」というシンプルな信仰の言葉を述べた。彼はこの場を利用して家族への感謝を伝え、特に観客席にいる母親に言葉を掛けた。 一方、ボーンマスの公式チャンネルは、彼がクラブの核心的なメンバーであることを早々に改めて強調した。この俳優が「チェリーズ」に関与しているのは、億万長者ビル・フォーリーが率いるブラック・ナイト・フットボール・クラブと共同で少数株主となっているためだ。ジョーダンは、クラブのグローバルなマーケティング活動を強化し、ボーンマス・ブランドの「国際化」を推進するために特別に招かれた。