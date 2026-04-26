解説：なぜネイマールが980枚のワールドカップ・アルバムから外されたのか。パニーニとカルロ・アンチェロッティによる冷遇の理由。

ネイマールが最近の代表に招集されなかったため、今回のステッカー採用が見送られた。彼がブラジル代表で最後にプレーしたのは2023年10月で、モンテビデオでのウルグアイ戦で前十字靭帯を損傷した。その後、2025年に古巣サントスに復帰したが、世界最高額選手としての爆発的なパフォーマンスを取り戻せていない。

ヴァレシージョ氏によると、ブラジル代表セクションの制作は2025年に始まっていた。各チームが予選を通過するたびにアートワークが公開されたため、レアル・マドリードのロドリゴやチェルシーのエステヴァオは、最近の怪我にもかかわらず収録されている。確率が算出された時点では、彼らは回復途上のネイマールとは異なり、最終メンバー入りが確実視されていた。