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解説：なぜネイマールが980枚のワールドカップ・アルバムから外されたのか。パニーニとカルロ・アンチェロッティによる冷遇の理由。
パニーニが冷遇された理由
土曜の発売イベントでパニーニは、980枚のステッカーからなる最新コレクションからネイマールを除外すると正式発表した。 2014、2018、2022年版では定番だった同選手だが、2026年版のブラジル代表18名には選ばれなかった。パニーニ・ブラジルのCEOラウル・バジェシージョ氏は、選考をイタリアの専門チームが統計手法で実施しているとグローボに説明した。
代表招集状況を常時監視し、各選手の出場確率を算出する部門があります。予期せぬ事態はありますが、最終判断はこれらの基準に基づくのです。 招集履歴に基づく確率で収録を判断します。招集されていない、または代表でプレーしていない選手は収録確率が下がります。」
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アンチェロッティのフィットネス基準とライの警告
パニーニ社が商業判断を行う一方、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が最終決定権を持つ。アンチェロッティ監督は5月18日まで代表メンバーを発表しない予定だ。報道によると、同監督はフィジカル基準を高く設定しており、ネイマールの選出は不透明だ。1994年W杯優勝者のライ氏も「ネイマールは国際舞台のフィジカルレベルに達していない」と指摘した。
ライは「もし彼が参加すればチームにインパクトを与えるだろう。アンチェロッティは選手たちの考えを測っている。 だが、今の彼は求められるレベルにはない」
モンテビデオからの長い帰路
ネイマールが最近の代表に招集されなかったため、今回のステッカー採用が見送られた。彼がブラジル代表で最後にプレーしたのは2023年10月で、モンテビデオでのウルグアイ戦で前十字靭帯を損傷した。その後、2025年に古巣サントスに復帰したが、世界最高額選手としての爆発的なパフォーマンスを取り戻せていない。
ヴァレシージョ氏によると、ブラジル代表セクションの制作は2025年に始まっていた。各チームが予選を通過するたびにアートワークが公開されたため、レアル・マドリードのロドリゴやチェルシーのエステヴァオは、最近の怪我にもかかわらず収録されている。確率が算出された時点では、彼らは回復途上のネイマールとは異なり、最終メンバー入りが確実視されていた。
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セレソン・ステッカーに選ばれたのは誰？
ネイマールがベンチに退いたことで、パニーニは新世代とベテランに焦点を移した。イタリアの出版社は、アンチェロッティ監督の最終締め切り前に選手名を決定していた。ディフェンスにはアリソン、ベント、マルキーニョス、ミリタオ、ガブリエル・マガリャエス、ダニーロ、ウェズリーが選ばれた。
中盤と攻撃陣にはカゼミーロ、パケタ、ギマランイス、ルイス・エンリケ、ヴィニシウス、ロドリゴ、ジョアン・ペドロ、クーニャ、マルティネッリ、ラフィーニャ、エステヴァオが選ばれた。ブラジル版は4月30日に発売される。 5月18日にアンチェロッティ監督がサプライズを仕掛けてくるかは不明だが、現時点ではクラブ史上最大のスター選手を欠いたままアルバムは進行している。