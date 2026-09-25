大西洋をまたいで何がうまくいかなかったのかを分析し、モンテッラ監督は、パフォーマンス自体には競争力があった一方で、決定力の深刻な欠如が重要な場面で高くついたと強調した。大会序盤の試合でチャンスを決め切れなかったことが重圧を増大させ、最終的には大会での勝ち上がりを絶たれる結果につながったと指摘した。

イタリア人指揮官は言い訳に隠れることを拒みつつ、長期的なプロジェクトへの信頼を維持したTFFに感謝を示した。

「私は解任されていてもおかしくなかったが、連盟はその先、未来を見てくれた」とモンテッラ監督は説明した。「私が来た時、私たちはユーロ出場を決められない状況だったが、グループを勝ち抜いた。彼らはあの2試合ではなく、私の仕事全体で評価してくれた」