Anadolu Agency
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解任？ 可能性はない！ モンテッラ監督、アメリカ・ワールドカップでの失敗にもかかわらずトルコ首脳陣が自身を支持した理由を明かす
モンテッラ監督、W杯後にTFFが自身を解任する理由はあったと認める
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、トルコ代表のビンチェンツォ・モンテッラ監督は、北米で開催された2026年ワールドカップで期待外れの結果に終わったことを受け、自身の交代を検討する正当な根拠がトルコサッカー連盟にあったと認めた。トルコのUEFAネーションズリーグ・リーグA初戦を前に、52歳の指揮官は、大会前の高い期待にもかかわらずチームが早期敗退に終わったことを振り返った。
ただ、モンテッラ監督は、連盟首脳陣が2つの悪い結果だけに注目するのではなく、自身のより広い実績を評価することを選んだと強調した。
同監督の下で、トルコはEURO2024で準々決勝に進出し、リーグAへの歴史的昇格も果たした。
- AFP
監督がアメリカでのワールドカップで不振に終わった理由を説明
大西洋をまたいで何がうまくいかなかったのかを分析し、モンテッラ監督は、パフォーマンス自体には競争力があった一方で、決定力の深刻な欠如が重要な場面で高くついたと強調した。大会序盤の試合でチャンスを決め切れなかったことが重圧を増大させ、最終的には大会での勝ち上がりを絶たれる結果につながったと指摘した。
イタリア人指揮官は言い訳に隠れることを拒みつつ、長期的なプロジェクトへの信頼を維持したTFFに感謝を示した。
「私は解任されていてもおかしくなかったが、連盟はその先、未来を見てくれた」とモンテッラ監督は説明した。「私が来た時、私たちはユーロ出場を決められない状況だったが、グループを勝ち抜いた。彼らはあの2試合ではなく、私の仕事全体で評価してくれた」
長期的な計画が、ネーションズリーグAにおけるトルコの野望を後押しする
同国のより広範なスポーツ投資を強調しつつ、モンテッラは、新興の経済大国かつサッカー強国としてのトルコの長期的なビジョンを称賛した。大規模なインフラ整備の進展とクラブによる投資を挙げ、欧州の強豪と競い合える現代的なサッカー文化の証しだと指摘した。
フランス、イタリア、ベルギーと並び、第4シードとしてグループA1に入ったにもかかわらず、モンテッラはネーションズリーグ準々決勝進出という明確な目標を掲げた。
また、自身はユーロ2032まで指揮を執り続けたいという個人的な希望を改めて示した。
- Alex Nicodim
クレセント・スターズが大一番のリーグA戦に向けて準備を進める
トルコは、ネーションズリーグ最初のウインドーに臨むにあたり、欧州トップランクの国々を相手に自分たちの力を試す決意を固めている。モンテッラは、この夏に得た経験を踏まえ、トップカテゴリーで継続的に戦うことがチームの戦術的成熟を加速させると考えている。
トルコは、自分たちがエリートの実力を備えていることを証明する意気込みでグループステージ初戦に入る。
トルコはノックアウトステージ進出に向け、上位2位以内の確保を目指す。
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