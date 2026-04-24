解任直後に発覚：チェルシーの選手たちは、元監督リアム・ローゼニオールに意地悪なあだ名をつけていた。

火曜日のブライトン戦で0-3と敗れたチェルシーは、ロゼニオール監督を解任した。クラブは公式声明で「容易な決断ではなかったが、最近の成績とパフォーマンスは基準に達していなかった」と説明した。

ロゼニオールは2032年までの契約を残していたが、解任に伴う補償金は約2800万ユーロと報じられている。 後任はAFCボーンマスと夏に契約満了するアンドニ・イラオラが最有力。セスク・ファブレガス、フィリペ・ルイス、シャビ・アロンソ、シャビ・エルナンデス、フランク・ランパード、ジョゼ・モウリーニョも候補に挙げられている。

チェルシーは日曜、FAカップ準決勝でリーズ・ユナイテッドと対戦する。