BBCによると、41歳の英国人男性は「サプライ・ティーチャー」（代用教員）と呼ばれていた。後で、そのあだ名は的確だったことが分かった。
AFP
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解任直後に発覚：チェルシーの選手たちは、元監督リアム・ローゼニオールに意地悪なあだ名をつけていた。
フランスの提携クラブ、レーシング・ストラスブールで成果を上げたロゼニオールは1月、解任されたマレスカの後任としてロンドンへ招へいされた。しかし、スター選手が多いチームで権威を確立できず苦戦。そのあだ名が噂されるほどだった。
就任直後は結果が出ていたが、直近8試合で7敗、3試合連続無得点と深刻な不振に陥った。チャンピオンズリーグではパリ・サンジェルマンに敗退し、プレミアリーグでも8位まで落ちている。
チェルシーFC：リアム・ローゼニオールの後任は？
火曜日のブライトン戦で0-3と敗れたチェルシーは、ロゼニオール監督を解任した。クラブは公式声明で「容易な決断ではなかったが、最近の成績とパフォーマンスは基準に達していなかった」と説明した。
ロゼニオールは2032年までの契約を残していたが、解任に伴う補償金は約2800万ユーロと報じられている。 後任はAFCボーンマスと夏に契約満了するアンドニ・イラオラが最有力。セスク・ファブレガス、フィリペ・ルイス、シャビ・アロンソ、シャビ・エルナンデス、フランク・ランパード、ジョゼ・モウリーニョも候補に挙げられている。
チェルシーは日曜、FAカップ準決勝でリーズ・ユナイテッドと対戦する。