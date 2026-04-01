解任からわずか数週間後：ルーカス・クヴァスニオクはブンデスリーガへの劇的な復帰を果たすのか？

現在、ヴォルフスブルクの指揮を執っているのはディーター・ヘッキング監督だが、61歳の彼は、今シーズンの残留争いにおいて当初はあくまで「火消し役」として招聘されたに過ぎず、契約期間はシーズン終了までとなっている。

特に2部リーグへの降格となった場合、ヘッキング監督が夏以降もこの自動車産業の街で指揮を執り続けることは極めて考えにくい。とはいえ、『Sport Bild』の情報によれば、ヘッキング監督自身はそれ以上の在任も十分に想定しているようだ。

下部リーグでの再出発となる場合、クヴァスニオクが最有力候補となる。44歳の彼は、成績不振により3月に1.FCケルンの監督を解任されたばかりで、現在は無所属の状態だ。クヴァスニオクはシーズン開幕時に同クラブの指揮を執っていた。