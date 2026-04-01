『Sport Bild』の報道によると、44歳の同氏は、VfLヴォルフスブルクにおいて、今夏に急務となっているチームの刷新を主導する候補として浮上している。
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解任からわずか数週間後：ルーカス・クヴァスニオクはブンデスリーガへの劇的な復帰を果たすのか？
現在、ヴォルフスブルクの指揮を執っているのはディーター・ヘッキング監督だが、61歳の彼は、今シーズンの残留争いにおいて当初はあくまで「火消し役」として招聘されたに過ぎず、契約期間はシーズン終了までとなっている。
特に2部リーグへの降格となった場合、ヘッキング監督が夏以降もこの自動車産業の街で指揮を執り続けることは極めて考えにくい。とはいえ、『Sport Bild』の情報によれば、ヘッキング監督自身はそれ以上の在任も十分に想定しているようだ。
下部リーグでの再出発となる場合、クヴァスニオクが最有力候補となる。44歳の彼は、成績不振により3月に1.FCケルンの監督を解任されたばかりで、現在は無所属の状態だ。クヴァスニオクはシーズン開幕時に同クラブの指揮を執っていた。
降格はヴォルフスブルクに深刻な財政的影響をもたらすだろう
元パーダーボルン監督に加え、シュテファン・ライトル（ヘルタ・ベルリン）、トーマス・ライス（前サムスンスポル）、クリスティアン・シュルツ（前ハノーファー96アシスタントコーチ）もヴォルフスブルクの監督候補として名前が挙がっている。基本的に、新監督には1部リーグでも2部リーグでも成功を収められる資質が求められる。
VfLは現在、27試合を終えてわずか21ポイントしか獲得できておらず、順位表で下から2番目の位置に沈んでいる。公式戦10試合連続で勝利から遠ざかっており、最後に勝ち点3を獲得したのは1月中旬のFCザンクト・パウリ戦（2-1）だった。
もしヴォルフスブルクが実際に2.ブンデスリーガに降格することになれば、財政面でも甚大な影響が及ぶことになる。スポーツ・ビルド紙の情報によると、メインスポンサーであるVWからの支援金は約20％減額される見込みであり、さらに選手給与の予算も約40％削減せざるを得なくなるだろう。