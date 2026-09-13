「観客を黙らせろ！」マーティン・オニールとスコット・ブラウンが敵地アイブロックスの敵対的な雰囲気を攻略するプランを明かす

セルティックは日曜日にアイブロックスで行われるオールドファームの準々決勝へ、マーティン・オニール体制で国内では完璧なシーズンを送りながら臨む。ここまでスコティッシュ・プレミアシップ6試合すべてに勝利し、14得点3失点を記録している。

ただ、その国内での圧倒的な強さの一方で、欧州では悪夢のような崩壊を経験した。LASKに第2戦で1-5と敗れ、チャンピオンズリーグ予選敗退に追い込まれた。

国内では立て直しに成功した中、セルティックは宿敵相手に続いているリーグカップでの優位をさらに伸ばすことを目指す。