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「観客を黙らせろ！」マーティン・オニールとスコット・ブラウンが敵地アイブロックスの敵対的な雰囲気を攻略するプランを明かす
セルティック、国内戦での完璧なスタート維持を目指す
セルティックは日曜日にアイブロックスで行われるオールドファームの準々決勝へ、マーティン・オニール体制で国内では完璧なシーズンを送りながら臨む。ここまでスコティッシュ・プレミアシップ6試合すべてに勝利し、14得点3失点を記録している。
ただ、その国内での圧倒的な強さの一方で、欧州では悪夢のような崩壊を経験した。LASKに第2戦で1-5と敗れ、チャンピオンズリーグ予選敗退に追い込まれた。
国内では立て直しに成功した中、セルティックは宿敵相手に続いているリーグカップでの優位をさらに伸ばすことを目指す。
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オニールとブラウン、不安を募らせる雰囲気を生み出す狙いへ
SPFLの裁定によりアウェーサポーターの入場が認められない中、セルティックは5万人の敵対的なホームファンに囲まれることになる。この一戦を前に、元主将のスコット・ブラウンは、早い時間帯に先制することがアイブロックスの観客を自分たちのチームに向けて苛立たせる上で極めて重要だと強調した。
オニールもその見方に同調し、先に得点することでダービー全体の力学が変わり得ると認めた。
「試合で先に出れば、相手は不安になると思う」とオニールは述べた。「観客が自分たちのチームを強く後押しするのは当然だ。自分たちはベストを尽くすだけだ。違いを生み出し得る観客を相手に戦うことになる」
カップ戦での好成績がアウェーでの自信を高める
セルティックはこの対戦で直近圧倒的な成績を残しており、2011年以降、両クラブのリーグカップでの対戦では過去6試合すべてに勝利している。さらに、同クラブはこの大会の準々決勝で2009年以降敗れていない。
オニールもゴバンで確かな個人成績を持ち込んでおり、セルティック監督として過去11回のアイブロックス訪問のうち6勝を挙げている。
チームは週半ばの試合で良い反応を示し、先発メンバーを大幅に入れ替えながらも、セント・ジョンストン相手に接戦をものにした。
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セルティック、リーグカップのダービー7連勝を狙う
日曜日に勝利すれば、セルティックは準決勝進出を決めると同時に、優勝争いのライバルの勢いにも大きな打撃を与えることになる。オニール監督のチームは、立ち上がりからボールを支配してホームの観衆をいら立たせ、主導権を握る考えだ。
セルティックは、激しい騒音の中でも規律ある戦術的パフォーマンスを見せることに集中している。
ハムデン行きの切符が懸かる中、セルティックはレンジャーズとのリーグカップ戦で続く10年にわたる優位を維持したいところだ。
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