試合終了の直後、ストラスブールのFWマルシャル・ゴドはマインツのサポーター席へ走り寄り、コーナーフラッグにユニフォームを掛けた。これを挑発と見た代表選手ナディエム・アミリは、ゴドを追って全速力で突進し、突き飛ばした。
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「見返してやったぞ！」 マインツ05の選手たち、レーシング・ストラスブール戦での惨敗と挑発に激昂
フォワードのフィリップ・ティーツも加わり、ゴドを激しく怒鳴り、事態は急激に悪化した。両チームの選手が続々と入り乱れ、集団乱闘となり、場内は騒然とした。最終的に複数の警備員が介入し、両チームを分離して乱闘を収束させた。
主審のジョアン・ピニェイロは、アミリに突き飛ばし行為でレッドカード、ゴドの挑発行為には警告を与えた。
「先週、彼らは私たちを尊重しなかったが、私たちは冷静さを保った。 ピッチ上でやり返した」とストラスブールのエマニュエル・エメガは試合後Canal+に語った。一方、マインツのスポーツディレクター、クリスチャン・ハイデルは「幼稚園児のような騒ぎだ。乱闘があり、ナディエムが相手選手を撫でた。審判は見ていた。不要な騒ぎだが、大したドラマではない」と語った。
マインツのウルス・フィッシャー監督は選手たちに冷静さを求めている。
マインツのウルス・フィッシャー監督も選手たちに、今後は挑発に冷静に対応し、フェアな敗者として振る舞うよう求めた。「0対4で負けたら相手を称賛し、挑発に乗ってはならない。その気持ちは理解できるが」 感情的になるとがっかりするだけだ。何が起きたかは分からない。私は選手たちとハイタッチをしていたからだ」とこのスイス人監督は記者会見で語った。
木曜日のフランス戦ではほとんど対抗できず、第1戦の2－0のリードを守れずに0－4で敗れ、ベスト4進出を逃した。
セバスティアン・ナナシ（26分）とアブドゥル・ワッタラ（35分）が序盤で逆転し、フリオ・エンシソ（69分）とエマニュエル・エメガ（74分）が追加点を奪った。 試合の大半は実力差が明確だった。PKを止めたGKダニエル・バッツがいなければ、敗退はさらに早まっていただろう。