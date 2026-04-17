「見返してやったぞ！」 マインツ05の選手たち、レーシング・ストラスブール戦での惨敗と挑発に激昂

フォワードのフィリップ・ティーツも加わり、ゴドを激しく怒鳴り、事態は急激に悪化した。両チームの選手が続々と入り乱れ、集団乱闘となり、場内は騒然とした。最終的に複数の警備員が介入し、両チームを分離して乱闘を収束させた。

主審のジョアン・ピニェイロは、アミリに突き飛ばし行為でレッドカード、ゴドの挑発行為には警告を与えた。

「先週、彼らは私たちを尊重しなかったが、私たちは冷静さを保った。 ピッチ上でやり返した」とストラスブールのエマニュエル・エメガは試合後Canal+に語った。一方、マインツのスポーツディレクター、クリスチャン・ハイデルは「幼稚園児のような騒ぎだ。乱闘があり、ナディエムが相手選手を撫でた。審判は見ていた。不要な騒ぎだが、大したドラマではない」と語った。