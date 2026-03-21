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「見苦しい」――アラン・シアラー氏、VARへの過度な依存によりプレミアリーグの審判の質が低下していると指摘
マンチェスター・ユナイテッド対ボーンマス戦、物議を醸す
マンチェスター・ユナイテッドは、金曜日にボーンマスで行われた試合で2-2の引き分けに終わり、激怒した。アウェイのユナイテッドは、ブルーノ・フェルナンデスのPKで1-0とリードしていたが、その直後にアマドがアドリアン・タッフェルトとの接触でペナルティエリア内で倒れた。しかしアットウェル主審はPKを宣告せず、ボーンマスは直後に素早くカウンターを仕掛け、同点ゴールを決めた。 ユナイテッドはすぐに再びリードを奪い返したが、アットウェル主審がエヴァニルソンに対するファウルでPKを宣告し、マグワイアを退場処分としたことで勝利を逃した。VARによる確認の結果、主審の判定は両者とも正当であると認められた。アマドに対するファウルは接触が不十分であったこと、またマグワイアはボールを奪おうとする意図なくエヴァニルソンを引き止めたことが確認された。
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「見栄えが悪い」――シアラーが本音を語る
試合後、シアラーは審判の判定に批判的な見解を示した。彼はBBCラジオ5ライブに対し、「彼ら［審判］はそれに頼りすぎており、それが現在の審判の質に影響を及ぼしている。見苦しい限りだ。あのようなPKを2つ与えたのなら、もう1つ与えるべきだった。どうしてあともう1つ与えなかったのか、まったく理解できない」と語った。
元リヴァプールDFのスティーブン・ワーノックもシアラーの意見に同調し、次のように付け加えた。「VARは試合を台無しにしたと思う。スタジアムでの楽しみを奪ってしまった。 審判が試合を裁く上でも台無しにしていると思う。審判が試合を裁くたびに、VARは一種の『安全網』になっている。VARは完璧ではないし、素晴らしいものでもない。ミスもするし、依然として主観的な判断が伴う。これは大きな問題であり、単に試合にとって不適切な追加要素に過ぎないと思う。」
キャリック、判定に激怒
マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、試合終了のホイッスルが鳴った後、不満を露わにした。彼はスカイ・スポーツに対し、「我々はゴールを決めたし、もう1つPKをもらうべきだった。 1つは与えられたのだから、もう1つも与えられるべきだった。僕から見ればほぼ同じだ。両手で掴んでいる。どちらにせよ、彼は1つを誤っている。1つは与えて、もう1つは与えないなんて、到底理解できない。正気じゃない。そのせいで相手は逆サイドに攻め込み、ゴールを決めて、その後は本当に大混乱になった。
「一体どこから話せばいいんだ？ まあ、彼がハリーを抜いていて、それが正しい判定で、そのPKが与えられたのかもしれない。 正直なところ、映像を見直していないので、それほど問題視はしていない。だが、もし彼がハリーを抜いてゴールに向かっていたのなら、その判定は理解できる。だから、我々がすべてを正当に得るべきだとは言わない。しかし、あれは起こるべきではなかった。我々はもう1つのPKを得るべきだったし、そうすれば試合は全く違った展開になっていただろう。」
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マンチェスター・ユナイテッドが正式な抗議を行う
マンチェスター・ユナイテッドは現在、これらの判定をめぐり、審判機関であるPGMOLに対して正式な抗議を行う方針だ。『デイリー・メール』紙によると、レッドデビルズは審判の判定に激怒しており、アマドに対するPKが認められていれば2-0とリードし、勝ち点3を確実に手に入れていたはずだと考えている。また、10人で引き分けを守ろうとしていたにもかかわらず、なぜ9分ものロスタイムが加算されたのかについても、ユナイテッドは説明を求めている。
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