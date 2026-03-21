「見苦しい」――アラン・シアラー氏、VARへの過度な依存によりプレミアリーグの審判の質が低下していると指摘

試合後、シアラーは審判の判定に批判的な見解を示した。彼はBBCラジオ5ライブに対し、「彼ら［審判］はそれに頼りすぎており、それが現在の審判の質に影響を及ぼしている。見苦しい限りだ。あのようなPKを2つ与えたのなら、もう1つ与えるべきだった。どうしてあともう1つ与えなかったのか、まったく理解できない」と語った。

元リヴァプールDFのスティーブン・ワーノックもシアラーの意見に同調し、次のように付け加えた。「VARは試合を台無しにしたと思う。スタジアムでの楽しみを奪ってしまった。 審判が試合を裁く上でも台無しにしていると思う。審判が試合を裁くたびに、VARは一種の『安全網』になっている。VARは完璧ではないし、素晴らしいものでもない。ミスもするし、依然として主観的な判断が伴う。これは大きな問題であり、単に試合にとって不適切な追加要素に過ぎないと思う。」