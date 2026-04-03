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「見物させておけ！」――バイエルン・ミュンヘンの幹部がヴィンセント・コンパニーの将来について警告を発する
エベルル、コンパニーの退団説を一蹴
トップレベルでの監督キャリアはまだ始まったばかりだが、コンパニはすでに欧州の他の強豪クラブの注目を集めている。しかし、アリアンツ・アレーナのベンチに注目するクラブが増えていることについて、エベルは全く動じていない。バイエルンの首脳は、外部からのアプローチに対してはクラブが万全の対策を講じていると断言している。
最近『TZミュンヘン』のインタビューで、エベルはコンパニーの成長を注視するトップクラブについて問われた。「見させておけばいい。彼には2029年までの契約がある。まだ40歳になるばかりだが、すでに指導者のエリート集団の一員だ。彼は非常に賢く、知性のある人物だからだ。本当に賢いという意味でね。彼は常に非常に高い評価を受けてきた」とエベルは述べた。
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一流のコーチング実績
コンパニーは、プレミアリーグの伝説的ディフェンダーから、サッカー界で最も注目される戦術家の一人へと、急速な変貌を遂げた。2022年にバーンリーの指揮を執り、チームをプレミアリーグ昇格に導いたものの、翌シーズンは厳しい降格の危機に直面した。それにもかかわらず、2024年の夏にバイエルン・ミュンヘンに招聘され、昨シーズンはブンデスリーガ優勝を果たして批判を黙らせた。
今シーズン、バイエルンが主要タイトルを総なめにする中、ドイツの最多優勝クラブに対する彼の影響力は否定できない。エベル氏は、このベルギー人監督の粘り強さと人柄こそが、ロッカールームにおける最大の強みであると信じている。
監督の成長についてさらに詳しく語った同ディレクターは、コンパニが権威を演出する必要はないと指摘した。「しかし彼は、ただありのままの自分でいるだけで、日々（自分に対する）尊敬を深めているのです」とエベルは説明した。
アリアンツ・アレーナでの今後の展望
会話は、エベル氏自身のクラブでの在任期間についても及んだ。2027年6月まで契約が残っているスポーツディレクターは、バイエルン・ミュンヘン特有のプレッシャーの高い環境にもかかわらず、自身の立場について冷静な姿勢を崩していない。彼は、自身の焦点は管理職としての安定ではなく、あくまでクラブの歴史的な実績にあると示唆している。
「バイエルンでの仕組みは理解しています。私が仕事をきちんとこなせば、私が頻繁に議論や話し合いをしている人々も、それぞれの判断を下してくれるでしょう」と、エベルは自身の状況について語った。
- AFP
ピッチに集中する
バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードとの重要なチャンピオンズリーグの対戦に備える中、エベル氏は、クラブの首脳陣がコンパニ監督の構想を全面的に支持し続けていると強調した。自身の成長を振り返り、エベル氏は役員室での駆け引きに対して冷静な姿勢を貫いていることを強調し、次のように述べた。「私は自分のやるべきことをやる。そして、人々が満足しているかどうかを教えてくれるだろう。それが私にできることだ。それ以外のことに影響を与えることはできない…… （現状について）私は冷静であり、ピッチ上で起きていることに集中している。」