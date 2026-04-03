「見物させておけ！」――バイエルン・ミュンヘンの幹部がヴィンセント・コンパニーの将来について警告を発する

コンパニーは、プレミアリーグの伝説的ディフェンダーから、サッカー界で最も注目される戦術家の一人へと、急速な変貌を遂げた。2022年にバーンリーの指揮を執り、チームをプレミアリーグ昇格に導いたものの、翌シーズンは厳しい降格の危機に直面した。それにもかかわらず、2024年の夏にバイエルン・ミュンヘンに招聘され、昨シーズンはブンデスリーガ優勝を果たして批判を黙らせた。

今シーズン、バイエルンが主要タイトルを総なめにする中、ドイツの最多優勝クラブに対する彼の影響力は否定できない。エベル氏は、このベルギー人監督の粘り強さと人柄こそが、ロッカールームにおける最大の強みであると信じている。

監督の成長についてさらに詳しく語った同ディレクターは、コンパニが権威を演出する必要はないと指摘した。「しかし彼は、ただありのままの自分でいるだけで、日々（自分に対する）尊敬を深めているのです」とエベルは説明した。