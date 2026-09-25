レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ監督が、番組「賭けて、出発」のクルマに乗り込み、イェフィン・カラガンと共にマドリードの街を巡った。
マルカ紙は、モウリーニョがマドリードの名門クラブへの復帰理由を説明した発言を掲載した。彼は次のように語った。「私が戻ったのは、クラブが私の復帰とチームの再建を望んだからだが、彼らが私に語りかけたその話し方も影響を与えた」
そしてこう付け加えた。「私がレアル・マドリードを去ったのは、たしか2013年だったと思う。それ以来、私たちは常に緊密な関係を保ってきた。私は理事会と最良の関係を保ったままクラブを去った。だからこそ、私たちは常に連絡を取り合ってきた」
自身の仕事のやり方について、モウリーニョは強調した。「私は常に選手たちと密なコミュニケーションを保つことを好む。彼らによくこう言うのだ。これがこの試合に対する私の考えだ、これが私の戦略だ、こうやって私はアシスタントと試合を分析する、こうやって私たちはプレーしたい、と」
そしてこう説明した。「だが、私がどうプレーしたいかということ以上に重要なのは、彼ら自身がどう感じるかだ。私のためにこれができると感じるか。私が与える役割を遂行できると感じるか。もしそうでないなら、君の考えを私に伝えてくれ」
さらに続けた。「だから、私がよくこう呼んでいたものが常にある。ご存じの通り、発見と方向付けだ。私たちは共に物事を発見する。そして、監督が満足して安心し、同時に選手もまた安心を感じる理想的な状態にたどり着こうとする。選手が自分の信じていないことをやるのでは、うまくいかないと私は思う」
そしてこう付け加えた。「大学時代の恩師の一人がこう言っていたように。君はサッカー選手を指導するのではない、人間を指導するのだ」