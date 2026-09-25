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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

見捨てないでくれ：モウリーニョ、レアル・マドリードの選手たちに規則違反をそそのかす

ラ・リーガ
レアル・マドリー
ジョゼ・モウリーニョ
スペイン

レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ監督が、番組「賭けて、出発」のクルマに乗り込み、イェフィン・カラガンと共にマドリードの街を巡った。

マルカ紙は、モウリーニョがマドリードの名門クラブへの復帰理由を説明した発言を掲載した。彼は次のように語った。「私が戻ったのは、クラブが私の復帰とチームの再建を望んだからだが、彼らが私に語りかけたその話し方も影響を与えた」

そしてこう付け加えた。「私がレアル・マドリードを去ったのは、たしか2013年だったと思う。それ以来、私たちは常に緊密な関係を保ってきた。私は理事会と最良の関係を保ったままクラブを去った。だからこそ、私たちは常に連絡を取り合ってきた」

自身の仕事のやり方について、モウリーニョは強調した。「私は常に選手たちと密なコミュニケーションを保つことを好む。彼らによくこう言うのだ。これがこの試合に対する私の考えだ、これが私の戦略だ、こうやって私はアシスタントと試合を分析する、こうやって私たちはプレーしたい、と」

そしてこう説明した。「だが、私がどうプレーしたいかということ以上に重要なのは、彼ら自身がどう感じるかだ。私のためにこれができると感じるか。私が与える役割を遂行できると感じるか。もしそうでないなら、君の考えを私に伝えてくれ」

さらに続けた。「だから、私がよくこう呼んでいたものが常にある。ご存じの通り、発見と方向付けだ。私たちは共に物事を発見する。そして、監督が満足して安心し、同時に選手もまた安心を感じる理想的な状態にたどり着こうとする。選手が自分の信じていないことをやるのでは、うまくいかないと私は思う」

そしてこう付け加えた。「大学時代の恩師の一人がこう言っていたように。君はサッカー選手を指導するのではない、人間を指導するのだ」

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    僕を失望させないでくれ、そうすれば何が起きても常に君のそばにいる

    モウリーニョはカラジャンに対し、自身のモットーの一つを明かした。「私を失望させるな。私を失望させるなと言うとき、もちろんサッカーの話をしている。私を失望させなければ、私は常に君の味方だ。何があってもだ」

    モウリーニョは語った。「サッカー選手というのは1日24時間サッカー選手なんだ。それがまた問題でもある。1日に2、3時間トレーニングするが、24時間サッカー選手なんだよ。だから、すべてが君の仕事に影響する。クラブにいないときに何を食べるか、何を飲むか、どう眠るか、そして私生活の側面までもだ」

    彼はこう付け加えた。「残念ながら、サッカー選手はスキーや自転車には乗れない。もしそれをやって、実際にクラブから離れたところで隠れてやっている者もいるが、契約なんて私には関係ない。私にとって重要なのは、君が自分の仕事にどう向き合うかだ。自転車から落ちれば、3試合を欠場することになるかもしれない。脚を骨折することもあれば、脳しんとうを起こして最高のレベルを発揮できなくなることもある」

    彼は続けた。「友人のグループがいて、君は若く独身で、その友人たちは水曜、木曜、金曜の夜にナイトクラブへ繰り出すが、君は行くことができない。外出できるのは試合の翌晩だけで、それも3日後に別の試合がないことが条件だ。そういうことは起こり得るのだ」

    モウリーニョはさらにこう語った。「サッカー選手になるためには、諦めなければならないものがたくさんある。しかし結局のところ、そのキャリアは短い。35歳ぐらいになれば、その後は別のかたちで人生を楽しむための年月がたくさん残っている。だがサッカーというのは、その本質において仕事ではなく、生き方なのだ。もし趣味だと考えれば、そこで終わりだ。そして、自分が1日にたった2時間だけサッカー選手だと考えるなら、頂点にはたどり着けない。結局のところ、それは生き方なのだ」

    彼はこう付け加えた。「最近、ナダルについてのドキュメンタリー映画を観た。もちろん彼はサッカー選手ではない。だが間違いなく傑出したアスリートだ。あれほどのキャリアを築くために彼が払った犠牲の大きさ、そして諦めてきたものには驚かされる。結局のところ、達成するものと、それを達成するために差し出すものとの間には、常に関係があるのだ」

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  • real madrid(C)Getty Images

    サッカー選手、それは芸術家

    モウリーニョは次のように語った。「ルールにはルールがある。交渉の余地がないルールがあるんだ。そして、選手たちに破ってほしいと思うルールもある。説明してみよう。もし9時ちょうどに集合しなければならないのなら、全員が9時に来なければならない。もし君が9時15分に着いたら、たとえスーパースターであっても、それは単純に許されない。私はこの単純なルールを破ることを受け入れないし、大目に見ることもしない」

    そして、こう指摘した。「だが試合中に、選手の誰かがその才能や創造性、あるいは直感によってルールを破り、何か違うことをやろうとリスクを冒したなら、私は同じように受け止める。私はアシスタントやアナリストと共に試合の準備をし、試合における予測不可能な要素を可能な限り最小限に抑えようとする。私はプランを立てようとする。『よし、事はこう運ぶだろう。もしリードしていれば、私はこうする。もしリードされていれば、私はこうする』とね」

    さらに続けた。「だが試合が始まると、私はアナリストのことも、アシスタントのことも考えない。ただある種の直感を抱き、それに基づいて行動する。自分がすべきだと感じることをするんだ。そして、もし最後に結果が予想通りにならなくても、私は自分を責めない。なぜなら、それはチームのためにやったことだからだ。それが最善だと感じたからやったのだ」

    モウリーニョはこう考えている。「サッカー選手は芸術家だ。あるレベルに達したとき、それは君のトレーニングや学問的な教育、あるいは大学で学んだことだけの問題ではない。むしろ、おそらく神が与えてくれた才能を持っているということだ。だから、その才能に身を委ね、自分の本能に従うんだ」

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    モウリーニョ、スーパースターたちを擁護

    モウリーニョはサッカーチームのロッカールーム内でのスター選手との接し方についても語り、次のように述べた。「私が本当の意味でスーパースターと呼ぶ選手たちは、うぬぼれが問題になることは決してない。うぬぼれのせいで問題を起こす者たちは、私にとってスーパースターではないからだ」

    そして彼はこう強調した。「私にとってスーパースターとは、総合的な存在だ。その総合的な存在には、うぬぼれの大きさが才能の大きさに見合っているという人格的な側面も含まれる。だが、彼らはどこで十分なのかを見極める瞬間を持っている。そして、いつ止めるべきかを分からず、その一線を越えようとするとき、彼らは私にとってスーパースターであることをやめるのだ」

    モウリーニョは最後にこう締めくくった。「私は毎日学んでいる。困難な瞬間から学ぶ。ともに働く人々、特に選手たちから学ぶ。そして勝つためには、私たちは一緒に働かなければならない。互いのためにプレーし、互いのために犠牲を払わなければならない。そして最終的には、成し遂げたものと、それを成し遂げるために捧げたものとの間には、常に関係があるのだ」

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