モウリーニョはカラジャンに対し、自身のモットーの一つを明かした。「私を失望させるな。私を失望させるなと言うとき、もちろんサッカーの話をしている。私を失望させなければ、私は常に君の味方だ。何があってもだ」

モウリーニョは語った。「サッカー選手というのは1日24時間サッカー選手なんだ。それがまた問題でもある。1日に2、3時間トレーニングするが、24時間サッカー選手なんだよ。だから、すべてが君の仕事に影響する。クラブにいないときに何を食べるか、何を飲むか、どう眠るか、そして私生活の側面までもだ」

彼はこう付け加えた。「残念ながら、サッカー選手はスキーや自転車には乗れない。もしそれをやって、実際にクラブから離れたところで隠れてやっている者もいるが、契約なんて私には関係ない。私にとって重要なのは、君が自分の仕事にどう向き合うかだ。自転車から落ちれば、3試合を欠場することになるかもしれない。脚を骨折することもあれば、脳しんとうを起こして最高のレベルを発揮できなくなることもある」

彼は続けた。「友人のグループがいて、君は若く独身で、その友人たちは水曜、木曜、金曜の夜にナイトクラブへ繰り出すが、君は行くことができない。外出できるのは試合の翌晩だけで、それも3日後に別の試合がないことが条件だ。そういうことは起こり得るのだ」

モウリーニョはさらにこう語った。「サッカー選手になるためには、諦めなければならないものがたくさんある。しかし結局のところ、そのキャリアは短い。35歳ぐらいになれば、その後は別のかたちで人生を楽しむための年月がたくさん残っている。だがサッカーというのは、その本質において仕事ではなく、生き方なのだ。もし趣味だと考えれば、そこで終わりだ。そして、自分が1日にたった2時間だけサッカー選手だと考えるなら、頂点にはたどり着けない。結局のところ、それは生き方なのだ」

彼はこう付け加えた。「最近、ナダルについてのドキュメンタリー映画を観た。もちろん彼はサッカー選手ではない。だが間違いなく傑出したアスリートだ。あれほどのキャリアを築くために彼が払った犠牲の大きさ、そして諦めてきたものには驚かされる。結局のところ、達成するものと、それを達成するために差し出すものとの間には、常に関係があるのだ」