アレクサンダー＝アーノルドは、チェコ共和国との重要なUEFAネーションズリーグでイングランドの先発メンバーに華々しく復帰した。レアル・マドリーの右SBは、プラハでゴードンの先制点をお膳立てする絶妙なアシストを記録した。イングランドは、ウェンブリーでワールドカップ王者スペインに2-3で敗れるというもどかしい結果を受け、反撃を期してこの試合に臨んでいた。

トゥヘルはアレクサンダー＝アーノルドを2024年10月以来初めて先発起用した。その際は暫定指揮官リー・カーズリーの下、フィンランド戦の勝利で左SBとして出場していた。27歳の同選手は、トゥヘルが24試合で起用した9人目の異なる右SBとなった。これまでの落選、その中には直近のワールドカップメンバーから外れたことも含まれるが、アレクサンダー＝アーノルドはこのめったにないチャンスを生かし、指揮官にアピールした。