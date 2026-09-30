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「見事なアシスト」 トーマス・トゥヘルが、待望のイングランド復帰戦で輝いたレアル・マドリーのトレント・アレクサンダー＝アーノルドを称賛
復帰したスターが存在感を示す
アレクサンダー＝アーノルドは、チェコ共和国との重要なUEFAネーションズリーグでイングランドの先発メンバーに華々しく復帰した。レアル・マドリーの右SBは、プラハでゴードンの先制点をお膳立てする絶妙なアシストを記録した。イングランドは、ウェンブリーでワールドカップ王者スペインに2-3で敗れるというもどかしい結果を受け、反撃を期してこの試合に臨んでいた。
トゥヘルはアレクサンダー＝アーノルドを2024年10月以来初めて先発起用した。その際は暫定指揮官リー・カーズリーの下、フィンランド戦の勝利で左SBとして出場していた。27歳の同選手は、トゥヘルが24試合で起用した9人目の異なる右SBとなった。これまでの落選、その中には直近のワールドカップメンバーから外れたことも含まれるが、アレクサンダー＝アーノルドはこのめったにないチャンスを生かし、指揮官にアピールした。
- Getty Images Sport
プラハで実力を証明する
イングランドはボール保持で圧倒したが、当初は粘り強いチェコ守備陣を崩し切れずに苦しんだ。ホームのチェコは25分という早い時間に10人となる。パベル・スルツがエリオット・アンダーソンに対する無謀なチャレンジでレッドカードを受けたためだ。
後半開始2分、そのマドリードのスターが純然たる魔法の瞬間を生み出した。自陣まで戻ってボールを奪い返すと、右足で絶妙なクロスを送り、3人のDFをかわしてゴードンへと届ける。最後はゴードンが鋭いダイビングヘッドを決めた。
トゥヘル監督は、このDFの重要な貢献をすぐさま称賛した。ドイツ人指揮官はBBC Radio 5 Liveに対し、「彼は本当によくやった。素晴らしいアシストだった。全体的に見ても、みんなと同じようにプロフェッショナルで、姿勢は最高だった。そして決定的なプレーを1つ見せた」と語った。
戦術的な微調整がアレクサンダー＝アーノルドの力を引き出す
アレクサンダー＝アーノルドは、そのゴールの直前にも、攻撃をサポートするための70ヤード（約64メートル）のランで、すでに自らの意図を示していた。守備の安定感には依然として疑問が残るものの、彼の唯一無二の創造性は今なお最大の武器である。トゥヘルは、微妙な戦術変更が元リヴァプールのスターのパスレンジを引き出す助けになったと認めた。
「こうした種類のアシストを彼が生み出せることに、我々は一度も疑いを持っていなかった」とトゥヘルは付け加えた。「後半のより低い位置は、前半のより高い位置よりも彼に合っていた。
「全体として、我々は良く、かつプロフェッショナルなパフォーマンスを見せたと思う。もちろん、レッドカード、とりわけ早い時間帯のレッドカードは、試合に非常に大きな影響を及ぼす。時に心理的な面で、課題を少し複雑にすることになる」
- AFP
レギュラーの座を確保する
トゥヘルの下でその能力を示した彼は、土曜日にイングランドがクロアチアと対戦する一戦でも再び出場することを期待するだろう。イングランドは現在、勝ち点3でクロアチアと並んでおり、ネーションズリーグのノックアウトステージ進出の望みをつなぐためには、この試合での勝利が必要だ。
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